Třinec – To, o čem se několik dní spekulovalo, se stalo skutečností. Hokejové kluby Oceláři Třinec a Sparta Praha uskutečnily mezi sebou hráčskou výměnu.

Petr Vrána (vpravo) sundává dres Sparty a míří do Třince. | Foto: Petr Zbranek

Oceláře posílí rodák ze Šternberka Petr Vrána, do hlavního města zase míří Lotyš Roberts Bukarts. Angažmá obou hráčů v jejich dosavadních působištích se moc nepovedla, na nových adresách by mohli najít novou motivaci. Kluby věří, že se jim povede určitý výkonnostní restart.

Výměna kvalitních extraligových borců přišla pouhý týden před uzávěrkou přestupů, v obou případech jde o hostování do konce sezony.

„Pomalu se blíží konec přestupového období a všechny týmy se snaží optimalizovat své sestavy. Robertsovi se zatím u nás nedařilo podle představ a Sparta o něho projevila před časem zájem, hodně o něj stála,“ přiblížil sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Lotyšský reprezentant Bukarts přicházel do Třince s velkými očekáváními. Předcházela jej pověst vynikajícího střelce i bodovače, ale jakmile opustil zlínské „klima“, přestalo se mu dařit. Pouhých pět branek ve třiatřiceti zápasech je toho důkazem.

Petr Vrána zase nesplňoval představy vedení ambiciozního pražského klubu.

„Po tom posledním článku v novinách jsem začal přemýšlet, jestli nebude lepší pro obě strany, když odejdu. A toto je výsledek. Přiznám se, že jsem rád, že jsem v Třinci. Je to pro mě v podstatě nová zkušenost, protože v celé své kariéře jsem v rozběhnuté sezoně přestupoval do jiného klubu jen jednou v životě,“ narážel Petr Vrána na slova sportovního manažera Michala Broše, který se nechal slyšet, že sparťanský kapitán neodvádí to, co by na ledě měl.

„Z projevu Vrány jsem zklamaný! V obraně si odmaká každé střídání, ale v ofenzivě je to slabé. Jako by se zříkal odpovědnosti, přitom musí být hnacím motorem. Musí dělat svoje spoluhráče lepšími,“ říkal Broš.

V Třinci to vidí takto. „My víme, že Roberts Bukarts má stále vysoké kvality, proto jsme po Spartě požadovali adekvátní náhradu. A Petr Vrána byl naší první volbou,“ ujistil Jan Peterek. „Oba jsou typologicky podobní hráči, oba jsou hodně kreativní a my věříme, že tato výměna, na které se pracovalo už delší čas, pomůže oběma klubům,“ přiblížil Peterek pozadí celého transferu.

Třiatřicetiletý Vrána odehrál v týmu Sparty během necelých tří sezon 144 utkání s bilancí 103 kanadských bodů (39+64). Jeho největším úspěchem se Spartou je účast ve finále Champions Hockey League ze sezóny 2016/17, kde Pražané padli až v prodloužení na ledě Frölundy.

V roce 2003 byl draftován ve druhém kole jako číslo 42 týmem New Jersey Devils, za který odehrál 16 utkání a vstřelil jeden gól. Po skončení své zámořské mise se vrátil do Česka, kde zvolil dres Vítkovic, se kterými v následujících dvou sezónách došel vždy do extraligového finále.

Následoval přesun do Kontinentální hokejové ligy, kde odehrál pět sezon – postupně v Chabarovsku, Lvu Praha, kde na jaře 2014 slavil největší úspěch týmu – účast ve finále bojů o Gagarinův pohár (kde Pražanům poněkud „nepřáli“ rozhodčí) a poté působil ještě v Mytišči a Kazani, kde vybojoval další stříbro do své medailové sbírky.

Ročník 2015/16 strávil ve švédském Brynäs Gävle, kde ale odehrál pouze 26 utkání. V roce 2017 zvolil pro restart kariéry návrat do Sparty, kde poslední dva roky působil dokonce jako kapitán.

„Na Třinec a nové spoluhráče se moc těším. Oceláři jsou kvalitním klubem s veškerým zázemím, tým je ohromně zkušený, znám i pár lidí v kabině a je to velká výzva. Chtěl bych tady odvést co nejlepší práci a podávat výkony, které pomůžou týmu, aby všichni byli spokojení,“ prohlásila nejnovější posila Ocelářů, která má i zkušenosti také z národního týmu.

Vrána odehrál mistrovství světa v letech 2013 a 2017. V reprezentačním dresu stihl 41 utkání a sedm branek. Za Oceláře by měl premiérově nastoupit v nedělním domácím utkání proti Mladé Boleslavi (od 15 hodin).