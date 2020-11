Slezané, kteří si pomohli celkem třemi využitými přesilovými hrami, načali soupeře už v osmé minutě, kdy se trefil Zadina, na něhož během dalších osmi minut navázali Stránský, Růžička a Vrána.

Z tohoto K.O. se domácí už do konce střetnutí nesebrali. Další branky přidali Stránský, který dokonal hattrick, a Ondřej Kovařčík, na domácí straně už jen korigovali Pulpán s Hladonikem. Třinec tak pokračuje ve vítězné sérii.

Vyhrál i své čtvrté utkání v sezoně a s jedenácti body mu patří čtvrtá příčka. Proti soupeřům nad sebou má však několik utkání k dobru.

OHLASY TRENÉRŮ

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): "Jednoznačně rozhodla první třetina. Prohrávali jsme 4:0, ale myslím si, že do poloviny první periody to nebylo v našem podání tak hrozné. Měli jsme dokonce první šanci zápasu, ale trefili jsme tyčku. Následně se hostům podařilo proměnit dvě přesilové hry, což je posadilo na koně a uklidnilo je to. Porazit za takových okolností tak silné mužstvo, jako je Třinec, je velmi těžké. Třinečtí byli velmi produktivní, narozdíl od nás. Podle mě byla na šance první třetina relativně vyrovnaná, ale skončila pro nás 0:4 a bylo v podstatě po zápase. I když jsme se snažili s výsledkem něco udělat, Třinec si výsledek pohlídal. Na hostujícím ledě nám zřejmě svědčí to čisté ovzduší nedaleko ocelárny. (smích) Nevím, proč se nám na jejich ledě daří a u nás ne. Pokud se nám nepovede začátek, jako dnes a nedostaneme si Třinec pod tlak ihned v začátku, je to potom moc těžké.

Marek Zadina (HC Oceláři Třinec): "Utkání rozhodla první třetina z přesilových her, které jsme měli. Po dvacetiminutách jsme vedli 4:0. Samozřejmě to byl těžký zápas, soupeř hrál dobře, dobře forčekoval. Chtěli jsme bodovat, to se nám povedlo."

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 2:7 (0:4, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Pulpán, 45. Hladonik (Redlich, Vildumetz) – 8. Zadina (M. Doudera, Jašek), 10. M. Stránský (Gernát, Hrňa), 14. Martin Růžička (M. Stránský), 16. P. Vrána (Martin Růžička), 24. M. Stránský (Martin Růžička), 37. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Jašek), 50. M. Stránský (Vrána, Musil). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:2, navíc Redlich (Karlovy Vary) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:3. Bez diváků.

Karlovy Vary: Bednář – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán, Zábranský, Weinhold – Lauko, Hladonik, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.

Třinec: Kořenář – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.