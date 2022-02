O úrovni a kvalitě polského hokeje toho hodně ví Ondřej Raszka - jednatřicetiletý gólman, který prošel několika polskými kluby a jenž chytal taky taky za polskou reprezentací. Ještě letos si připsal čtyři starty za tým GKS Tychy, pak musel ale kariéru ukončit. „Ze zdravotních důvodů. Na začátku sezony jsem se ve třetím zápase zranil, pak jsem sice zkusil ještě jedno utkání, ale doktor mi doporučil, že pokud nechci umělou kyčel, tak ať to netrápím. Skončil jsem asi definitivně,” řekl rodák z Třince pro Deník.

Dlouho jste působil v Polsku. Jaká je polská soutěž?

Kvalitou jde nahoru, není tam žádný limit na cizince, takže tam působí hodně zahraničních hráčů. Změnila se taky kvalita hokejistů, kteří do Polska přicházejí. Dříve tam chodili hráči z druhé české ligy, kteří byli v Polsku za borce, dnes tam míří kluci, kteří mají na kontě 300 nebo 400 zápasů v NHL. Poláci tak na sobě musí makat a zlepšovat se, což jim pomáhá.

Co je tím hlavním tahákem, který hráče do Polska láká? Finance?

Jasně, jsou to peníze, finančně je to velmi atraktivní. Pokud tam přijde nějaký Kanaďan nebo Rus, tak si vydělá tolik, na kolik by si přišel v extralize.

Jak jsou na tom polské týmy s kvalitou?

Nejlepší týmy z polské soutěže by u nás hrály střed první ligy.

Poláci se nyní prosazují i v extraligovém Třinci. Co na to říkáte?

Jsou to kluci, které znám, hrál jsem s nimi v klubu nebo reprezentaci. Sleduji je a přeji jim, ať se jim daří. Jsem rád, že se prosadili v Třinci i prvoligovém Frýdku-Místku.

Sledují polští fanoušci jejich výkony?

Třinec je blízko, už několik let tady hraje Aron Chmielewski. Sleduje je hodně polských fanoušků a všichni fandí Třinci. Je jedno, z jakého polského klubu jsou, ale mají radost, že se jim v Třinci daří.

Nejproduktivnějšími hráči Frýdku-Místku jsou Alan Lyszczarczyk a Filip Komorski. Co říkáte na jejich výkony?

Poláci jsou dobří hokejisté. Lyszczarczyk má velké zkušenosti ze zámoří, bodoval tam a v jednom roce ho fanoušci zvolili nejlepším hráčem týmu. Není to začátečník, má dobře nakročeno. Komorski v zahraničí dosud nebyl, ale v Polsku se prosazoval, stejně jako v reprezentaci. Má čich na góly, umí se dobře postavit.

Mohou je v Česku následovat i další krajané?

Já jim hlavně přeju, aby se jim podařilo přesvědčit vedení a aby dostali nové smlouvy. Věřím, že tím otevřou dveře i ostatním a že by po hráčích z Polska mohly sáhnout i další kluby.

Vy sám jste v Třinci a Frýdku-Místku působil. Doporučil jste i tyto hráče?

Ptali se mě, měl jsem ohledně nich pár hovorů. Pochválil jsem je, upozornil jsem na jejich dobré i slabší stránky. Jsem rád, že dostali šanci a že ji dokázali využít.

Jak je na tom v současné době polský národní tým, za který jste toho taky hodně odchytal?

Je to sledované, ale lidé jsou zklamaní, že hrají až divizi IB, tedy třetí nejvyšší. Spadlo se, pak byl covid, takže nebyla šance postoupit. Letos se jim to snad povede, i když mě mrzí, že já u toho už nebudu. Ale zdraví je přednější.

Co vlastně nyní děláte, když už nehrajete hokej?

Trénuji brankáře v Třinci, devátou třídu. A taky pracuji v pojišťovně.