Obránce Třince Vladimír Dravecký, který hrál celou sezonu v útoku, vypomáhá při neúčasti obránců v zadních řadách Ocelářů. A jde mu to tam náramně.

V pondělním rozhodujícím semifinále proti Plzni (5:1) dal dva góly a jednomu jistému zabránil! „Myslím, že ten první gól byl klíčový. Některé věci jsme před utkáním potřebovali zlepšit a jsem rád, že se nám to podařilo. Třeba, že jsme konečně dali ten první gól my,“ pochvaloval si po utkání rodák z Košic.

Jak vlastně vnímáte fakt, že musíte hrát v obraně?

Upřímně, moc se na to neupínám. Není čas. Hokej v play off je stejně tak rychlý, že mi nepřijde, jestli hraji v obraně nebo v útoku.

Ale na něco se v té obraně přece musíte zaměřit víc…

Je to samozřejmě jiné, hlavně přebírání hráčů, ale snažím se čerpat z toho, jak mám ty situace zažité z vlastní zkušenosti coby útočníka. To je plus.

Bránění soupeřova obránce v případě utočníka ale vypadá asi trochu jinak, že?

Ano, je to jiné v přebírání hráčů v třetině. Utočník má jiné povinnosti v obranné třetině než obránce. Tam rozdíl je.

Už víte, zda budete hrát v obraně i ve finále?

Nevím. Ale co trenéři řeknou, to budu plnit.

Brankář Hrubec se nechal slyšet, že kdyby vám dali brankářskou výstroj, tak to zvládnete i za něj…

Šimon je zlatý (smích).

No ale pozor, vy jste tam v jednu chvíli předvedl vynikající zákrok i jako brankář…

Na jednu stranu ano, ale na druhou jsem to byl já, kdo jako obránce zaspal, takže jsem vlastně jen hasil svoji chybu (úsměv). Němec šel sám na branku, naštěstí jsem to nějak zachránil.

Když pak utočíte z obrany, je pro vás výhodnější, že jste vlastně rozený útočník?

Ano, už jsem to někde říkal, že i když soupeř nenapadá, pořád je z útoku na všechno méně času, kdežto z obrany mám toho času více, třeba na lepší rozehrávku, čehož také využívám.

Nebo na střelu, jako tomu bylo v případě vašich dvou tref proti Plzni…

Jo, tak první gól jsme dal z pozice útočníka v oslabení. Tam je to atypické. Mně se podařilo zachytit přihrávku. Nechtěl jsem spekulovat a vyšlo to. Ten druhý gól byl z klasické pozice obránce, viděl jsme že Erik (Hrňa) má čistý puk, tak jsem si na něj zakřičel a on mi ho dal. Ty mé góly jsou fajn, ale pořád jsou dílem kolektivu. Jsme jedna parta, jeden tým!

Váš syn Vladimír hraje také v obraně. Všímáte si ho?

Dívám se na něj. Včera s týmem vyhrál turnaj v Ostravě, kam jsem ho jel podpořit a prožíval jsem to jako ten náš dnešní zápas.

A učíte se od něj?

(smích). Je pravda, že jsem si začal všímat celkově víc hry obránců.

Věděl jste, že Plzeň ještě nikdy neprohrála rozhodující sedmé utkání série?

Něco jsem četl, ale my jsme se soustředili jen a pouze na svůj výkon a tohle jsme neřešili. Splnili jsme do puntíku věci, které jsme si před zápasem řekli. To bylo zásadní.

Přišlo vám, že se Plzeň po tom vašem direktu z první třetiny už nezvedla?

Jsem rád, že to tam napadalo. Byla to skvělá týmová práce, všichni jsme do toho šli naplno a věřili, že se to podaří.