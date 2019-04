Šimone, jak náročné byly ty poslední dva zápasy v Plzni?

Psychicky strašně. S takovou budu za chvíli šedivý jako legendární fotbalový trenér Karel Brückner (úsměv). Do poslední minuty to byly oba nervydrásající zápasy. Aspoň, že jsem v tom druhém mohl být chvilku klidný po těch našich rychlých gólech.

Z toho dva padly během pouhých devíti sekund. Co jste na to říkal?

To pro ně asi nebylo nic příjemného. Ale ten nástup jsme si udělali skvělý, hrálo se nám pak lépe. Takový obrat musí být znát.

Zatím jsou to v sérii všechno vyrovnané zápasy, čekal jste to?

Dá se říci, že ano. Nám vyšly oba venkovní duely, jim také. Když se zaměřím čistě na nás, my jsme hráli v Plzni skvěle, kdežto doma tomu něco chybělo. Neříkám, že bylo všechno špatně, ale něco tomu prostě scházelo, taková ta jiskra. Když ale to nasazení z plzeňských zápasů přeneseme i do domácího utkání, položíme základ úspěšnému výsledku, o tom jsem přesvědčen.

Povede se to?

Je to pro všechny hrozně důležitý zápas. Vytvořit si mečbol je strašně důležité, protože pak už moc možností na ukončení série nezbývá. Já věřím, že to dokážeme společně s našimi fanoušky, kteří nás hnali za vítězstvím i v Plzni, kde vytvořili vynikající kulisu. Doma nás poženou dopředu ještě víc.

Série však zatím nabízí jen výhry hostujících týmů…

Musíme to zlomit. Snad budeme hrát podobně, jako v Plzni, a bude tam všechno včetně vůle, síly a pokory, která v kabině panuje.

Co říkáte na výkony útočníka Vlada Draveckého v obraně?

Tak to je neuvěřitelné. Doslova čumím, jak hraje. Až se musím smát, jak to jako rodilý útočník zvládá. Ale je vidět, že je všestranný. Akorát na fotbálku při rozcvičce by měl přidat, tam mě jeho přístup mrzí (úsměv), jinak je to stoprocentně nejlepší univerzál v lize. Je obrovská výhoda mít v týmu takového hráče, který může zaskočit de facto na všech postech.

Jak vlastně probíhá komunikace na ledě mezi vámi? Dravecký bude z útoku patrně zvyklý na jiné pokyny…

Samozřejmě jsme se bavili, co a jak bude fungovat, jak proběhnou povely za bránou, protože když jsem na něj řval, tak si to hrál podle sebe. Ptal jsem se ho, jestli mě neslyší, a on říkal, že slyší, akorát neví, co to znamená. Ale to bylo ještě v základní části, tak jsme si vše vyjasnili a teď už je to v pořádku. Však vidíte sami, jak skvěle hraje.

Hrubec si zlomil hůl



Kuriózní moment zažil ve čtvrtém utkání série s Plzní gólman Ocelářů Šimon Hrubec. V závěru druhé třetiny spoluhráčům odklepával hokejkou poslední sekundy přesilovky, tak jako to brankáři běžně dělají. Jenže jeho hůl nevydržela a rozpůlila se vedví. Třinecký brankář jen nevěřícně zíral na kus držadla, který mu zůstal v ruce a pak obě části zlomené hole odklidil do rohů k mantinelům, aby mu nepřekážely. Od spoluhráčů mu pak do branky doputovala jedna z jejich hokejek, naštěstí pro Oceláře byla brzy hra přerušena, a tak si Hrubec mohl vzít novou brankářskou hokejku.