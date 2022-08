„Bylo to v podstatě velmi rychlé. Měl jsem nabídky, o kterých jsem přemýšlel, ale kvůli válce a s ní související situaci na trhu hráčů, která není ideální, jsme se po rodinné domluvě dohodli na tom, že půjdeme do Třince,“ řekl Hudáček pro klubový web a pokračoval: „Já si myslím, že je to super možnost. Uvědomuju si, že přicházím do týmu, který chce hrát každý rok o titul. Pro mě super podpis.“

V týmu úřadujícího extraligového šampiona působí i další Slováci – Martin Marinčin, Martin Bakoš, Marko Daňo, Patrik Hrehorčák, Tomáš Marcinko, Vladimír Dravecký či Miloš Roman. „V posledních sezonách jsem v jednom týmů moc Slováků nepotkal a upřímně, trošku mi to chybělo. Je to příjemné a nejspíš i to nakonec v mém rozhodování, jestli jít do Třince nebo ne, hrálo roli,“ přiznal Hudáček, který byl s několika krajany před podpisem smlouvy ve spojení. „Ptal jsem se jich na různé detaily a kluci o Třinci mluvili jen v pozitivním duchu,“ dodal.

Když byl Hudáček v extralize naposledy, tak v základní části posbíral 60 bodů. A produktivitu od něj čekají i ve Slezsku. „Já jsem ambiciózní hráč a chci jim být i tady, chci být lídrem, co pomůže týmu nejen góly, ale především výkony,“ hlásí odhodlaně.