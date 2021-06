Devětadvacetiletý vítěz Calderovy trofeje ze sezony 2017/2018 odehrál v NHL 227 zápasů. „Martin je výborný ofenzivní obránce se zkušenostmi z NHL i mezinárodního hokeje. Věříme, že bude pro náš tým přínos a že si ho naší fanoušci zamilují stejně jako jeho velkého kamaráda Martina Gernáta, který odchází do zahraničí,“ doufá sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek s tím, že Marinčin je podobný typ zadáka jako Gernát.

„Když jsme se dozvěděli, že má zájem vrátit se do Evropy, tak po poradě s Vencou jsme začali pracovat na jeho příchodu. Jednání bylo rychlé a korektní. Jistě k tomu napomohly i reference od jeho kamaráda,” dodal Peterek.

Marinčina draftoval v roce 2010 Edmonton Oilers jako 46. hráče v pořadí. V kanadském týmu se v sezoně 2014/2015 potkal s jiným třineckým obráncem, Davidem Musilem. Po skončení nováčkovského kontraktu v Edmontonu podepsal Marinčin smlouvu v hokejové baště na východu Kanady. Za Toronto nastoupil v pěti sezonách celkem do 151 utkání v NHL, dalších 99 zápasů přidal v AHL za farmářský tým Toronto Marlies.

V Evropě působil naposledy Marinčin v sezoně 2009/2010. Tehdy se slovenskou dvacítkou hrával tamní nejvyšší soutěž (35z., 2+4). Poté zamířil do kanadské juniorky. Nyní se zkušený obránce z Kanady stěhuje do Třince.

Samotný hráč si od návratu do Evropy si slibuje především nový impuls v kariéře „Vážím si zájmu, který o mě klub měl. Věřím, že pro mužstvo budu přínosem. Nemám prozatím osobní zkušenost s trenérem Václavem Varaďou, ale věřím, že když budu hrát co nejlépe dovedu, brzo zapadnu do herního stylu, který Ocelářům vetkl,” uzavřel Marinčin.