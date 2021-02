Hosté se přitom opět museli obejít bez reprezentačního útočníka Michaela Špačka, jenž byl pozitivně testován na onemocnění covid-19 a bude tak nějaký čas chybět. Klub o tom během dne informoval na svém webu s tím, že zbytek týmu, včetně dalších nedávných účastníků Švédských her Stránského a Musila, byl negativní. Ostatní ale Špačka dokázali nahradit, především pak dvougóloví Miloš Roman s Martinem Gernátem.

Hned v úvodu se mohl trefit Vrána, ale v samostatném nájezdu na Barulina nevyzrál. Jiné to bylo na konci 9. minuty, kdy Roman tečoval Adámkovu ránu, jeho gól ale muselo potvrdil kvůli podezření na hru vysokou holí video. Velký krok k vítězství udělal Třinec na začátku druhé třetiny, kdy se krátce po sobě prosadili znovu Roman a vzápětí Marcinko.

Ve 33. minutě sice Dynamo vykřesalo naději gólem Poulíčka, jenže ještě do konce prostřední části navýšili v přesilových hrách náskok hostů Stránský s Gernátem. V závěrečné dvacetiminutovce se sice Pardubice snažily s výsledkem něco udělat, ale Slezané si už tři body utéct nenechali. Naopak trefou Gernáta svůj odstup ještě navýšili. Gól Kousala v poslední minutě už byl jen kosmetickou úpravou skóre.

Hlasy trenérů po zápase:

Richard Král (Pardubice): "Dnes se nám zápas absolutně nepovedl. Šance, které jsme si vytvořili v první třetině, jsme zase chtěli sehrát do prázdné branky. Třinec využil většinu svých šancí, pak už je to s takovým soupeřem těžké. První branka byla šťastná teč, za druhou stálo naše špatné rozehrání hráčů, při třetí jsme jim přihráli. Prostě dnes byl den blbec, to se stává a my to musíme hodit za hlavu. Za dva dny máme další zápas, tak se v tom nesmíme moc utápět."

Václav Varaďa (Třinec): "Těší mě konečný výsledek, myslím, že jsme hráli velice dobře. Byli jsme produktivní, dali krásné góly. První z nich nám hodně pomohl, dodal nám sebevědomí do dalších minut. I když jsme inkasovali v naší přesilové hře, tak jsme ve druhé třetině kontrolovali průběh utkání a když už jsme domácím nabídli nějaké příležitosti, tak si s nimi Kuba Štěpánek poradil. Se třemi body tedy panuje na naší straně velká spokojenost."

Dynamo Pardubice – Oceláři Třinec 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 33. Poulíček (Blümel), 60. R. Kousal (Paulovič, J. Mikuš) – 9. M. Roman (M. Adámek, Dravecký), 23. M. Roman (Gernát, O. Kovařčík), 25. Marcinko (Rodewald), 34. M. Stránský (Rodewald, M. Kovařčík), 37. Gernát (M. Stránský), 47. Gernát (P. Vrána). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:4, navíc A. Kosticyn (Pardubice) 10 minut. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Pardubice: Barulin (41. Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, Nakládal, Ďaloga, Hrádek, Bučko – R. Kousal, O. Roman, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – A. Kosticyn, Pochobradský, Tybor – L. Horký, Zeman, Kusý. Trenéři: Král, Havíř a Sýkora.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Hrňa – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.