Po středeční výhře v Hradci Králové se hokejisté Třince dostali do čela extraligové tabulky. A favoritem byli také v pátečním duelu proti Kladnu, který se hrál v Chomutově.

Na brzkou trefu hostujícího Marcinka odpověděl kladenský Beran, ve druhé třetině ale přidali slepené branky třinečtí Daňo s Kovařčíkem a hosté vedli 3:1.

Zdálo se, že Oceláři kráčí ke třem bodům, ve třetím dějství se ale děly věci. Deset minut před koncem snížil Jágr a v 59. minutě vyrovnal ve hře bez brankáře Račuk. Rytíři následně hráli přesilovku v pěti proti třem, která pokračovala i v prodloužení.

V tom měl tutovku Plekanec, nakonec ale rozhodly až nájezdy. Za Třinec se prosadil jen Růžička, zato Kladno udeřilo dvakrát, a z výhry se tak nakonec radovali Rytíři.

„Věděli jsme, jak Kladno hraje. Jsou hodně živí, agresivní. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli, vstup do druhé třetiny byl skvělý, dali jsme rychlé góly, hráli jsme, co jsme chtěli. Měli jsme víc ze hry, druhou třetinu jsme odehráli dobře. Bohužel, konec třetí třetiny byl špatný, spousta zbytečných faulů, které nemusely být, a to nás stálo vítězství," uvedl po zápase asistent hostujícího kouče Marek Zadina.

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 4:3sn (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Beran (Plekanec, Račuk), 51. Jágr (Plekanec, Kristo), 59. Račuk (Kristo, Dotchin), roz. sam. náj. Strnad – 4. Marcinko (Martin Růžička, P. Vrána), 24. M. Daňo (Dravecký), 25. M. Kovařčík (O. Kovařčík). Rozhodčí: Kika, Obadal – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 206.

Třinec: Mazanec – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, M. Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil – Miloš Roman, Marcinko, Hrehorčák – Hrňa, Dravecký, D. Kofroň. Trenér: Varaďa.