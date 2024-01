/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ V pražské O2 areně dostali v neděli výprask od Sparty 1:5, náladu si třinečtí hokejisté hned spravili ve středu. Na domácím ledě v dohrávce 10. kola extraligy porazili Kladno 5:0. Pro Jágrovy Rytíře to už byla dvanáctá prohra v řadě. Střelci gólů byli Nestrašil, Jeřábek, Voženílek, Polášek a poprvé v dresu Ocelářů osmnáctiletý Sikora. Brankář Kacetl uhíjil čisté konto potřetí v sezoně.

Hokejoví Oceláři porazili Jágrovy Rytíře z Kladna 5:0. Fotogalerie je z 23. kola extraligy (28. 11. 2023). | Foto: Deník/ Redakce

„Výsledek neodpovídá průběhu. Věděli jsme, že Kladno odehrálo v Pardubicích velice dobrý zápas. I u nás mělo v první třetině dvě tyčky a další vyložené šance,“ konstatoval Zdeněk Moták, trenér Ocelářů. „Chtěli jsme výkon do druhé třetiny zlepšit. Dali jsme dva góly, ale o obrazu hry vypovídá poměr střel 3:12. Nebyli jsme ochotni tlačit se do branky a zakončovat,“ viděl třinecký kouč nedostatky ve hře svého týmu.

Kaňkou utkání bylo zranění domácího Ciencaly, který v závěru druhé třetiny odstoupil ze zápasu. „Důležité bylo, že jsme ve třetí třetině zápas dotáhli. Skvělé je, že jsme pro Kácu (Ondřeje Kacetla) udrželi nulu. Je to jeho vizitka, ale pracoval na tom celý tým,“ oddechl si Zdeněk Moták. „S Davidem Ciencialou by to nemělo být nic špatného. Už teď vypadal dobře," dodal trenér Ocelářů.

Výhodu domácí Werk areny bude mít třinecký obhájce mistrovského titulu i v pátečním kole proti Bílým Tygrům z Liberce, Kladno se ve stejný den utká v Ostravě s Vítkovicemi.

Hokejová extraliga – dohrávka 10. kola:

Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Nestrašil (M. Růžička, Voženílek), 24. J. Jeřábek (Polášek), 26. Sikora (Adámek, Čacho), 44. Voženílek (Nestrašil), 48. Polášek (L. Hudáček). Rozhodčí: Hradil, Cabák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Střely na branku: 21:26. Diváci: 5084.

Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek, Adámek – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – Kurovský, Vrána, Cienciala – Hrehorčák, L. Hudáček, M. Roman – Sikora, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

Rytíři Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Veber, Martenet – Tralmaks, Klepiš, Sideroff – M. Procházka, Melka, Smoleňák – Frolík, Jarůšek, Bláha – Vimmer, Babka. Trenéři: Vejvoda a Skrbek.