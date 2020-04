„Snažím se hrát ofenzivně. Nejsem typický bek do defenzivy, nemám na to totiž moc parametry, ale snažím se na tom zapracovat,“ říká Michálek, který v roce 2019 vyhrál s Třincem juniorskou extraligu.

„To, že jsem útočně laděný, by mohlo být moje plus, každý totiž v týmu potřebuje ofenzivně laděného beka. Na druhou stranu, teď už všude učí obránce i útočit, takže to bude stále těžší a těžší,“ dodal Michálek, jemuž se líbí například finský talent Miro Heiskanen nebo Rasmus Dahlin ze Švédska.

Jak vaši premiérovou sezonu zpětně hodnotíte?

Dostal jsem se do áčka a vydržel jsem v něm celou sezonu. To jsem samozřejmě chtěl, ale nečekal jsem to. Z osobního hlediska to tedy bylo dobré, i když jsem nezaznamenal žádný bodový průlom. Jako tým jsme ale zklamali, protože jsme se nedostali do play off, i když jsme to měli dobře rozehrané.



Co vás stálo postup?

Zaváhali jsme s Třebíčí. Nešlo nám to s nimi. Doma jsme proti nim nedokázali vyhrát dva důležité zápasy a to nás asi stálo místo v play off. Kdybychom je porazili, tak tam asi jsme.



Sezonu jste stihli dohrát do konce, co ale říkáte na její předčasné ukončení?

Je to nepříjemné, ale správné rozhodnutí. Šlo o zdraví. A hrát play off bez diváků, to by nebylo ono.

Jak trávíte tyto náročné dny?

Začínám pomalu cvičit, chystám se na letní přípravu a příští sezonu. Taky trávím čas s rodinou. Doma se nějak udržovat dá, můžeme běhat v přírodě, každý máme doma i nějaké činky, takže se udržujeme v kondici.

Loni jste získal s Třincem juniorský titul. Jak moc si toho vážíte?

Byl to největší úspěch mé kariéry. Celá sezona byla taková zajímavá, na konci jsme však chytli fazonu a v play off jsme to dotáhli až k titulu. Bylo to super.

Teď za sebou máte premiérovou sezonu mezi muži. Byl to velký skok?

Určitě ano. Je to více silové. Hodně lidí říká, že juniorka je rychlejší, ale mě to nepřišlo. Jsou tady taky zkušenější hráči, kteří ví, kde se postavit. Je to o něčem jiném.

Patříte Třinci, ale hrajete ve Frýdku-Místku. Už víte, kde budete v příštím ročníku?

Zatím nevím nic, ale myslím si, že to bude ve Frýdku-Místku. Uvidíme, jak to bude dál, stát se může cokoliv a bude záležet jen na mě.

V uplynulém ročníku jste posbíral osm kanadských bodů. Jste s tímto číslem spokojený?

Spokojený jsem nebyl, chtěl bych jich totiž víc. Ale zase na druhou stranu, na první sezonu to nebylo nejhorší. Oproti juniorce, kde jsem býval produktivní, je to samozřejmě velký rozdíl, ale musím se dívat na to, že to byla jiná soutěž.

Věříte, že byste z Frýdku-Místku mohl nakouknout i do Třince a zahrát se extraligu?

To si netroufnu říct. Soustředím se na dobré výkony ve Frýdku-Místku, aby si mě všimli i z Třince a dali mi šanci třeba na pár zápasů. Ale jak je to blízko nebo daleko, to vážně nevím.

Už jste dříve k třineckému A týmu nakoukl?

Minulou sezonu jsem u nich byl na dva tréninky a byl jsem moc rád, že jsem dostal takovou šanci. Viděl jsem, jak se trénuje v extralize a bylo to super.

Dostal jste se i do mládežnických reprezentací. Sníte taky o reprezentačním áčku?

Je to sen, reprezentovat je super. Ale je to ještě dlouhá cesta.

Stále se toho ještě nedá moc dělat, víte už ale, co vás čeká v nejbližších dnech?

Na začátku května měla začít příprava na novou sezonu. Ale uvidíme, co se bude dít, situace se totiž může změnit ze dne na den. Už si ale píšeme s kluky a těšíme se, až to zase začne. Měli bychom dostat nějaký plán, co a jak bychom teď měli dělat.