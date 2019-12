„Premiéra nakonec dobrá, ale nebyl to úplně učesaný hokej, abych to tak nazval,“ uznal po vydřené výhře 2:1 po samostatných nájezdech.

Jak jste se cítil?

Ale jo. Pomohly mi dva zápasy ve Frýdku-Místku minulý týden. Pauza nebyla tak dlouhá, ale samozřejmě, první zápas v novém týmu je vždycky speciální.

Moc jste myslel na to, abyste se uvedl v co nejlepším světle?

Snažil jsem se na to právě moc nemyslet, i když některé chvíle byly těžké. Třeba ve druhé třetině jsem moc zákroků neměl a dostal jsem gól. Tam mi nebylo úplně nejpříjemněji. Snažil jsem se na to prostě nemyslet a soustředit na další střelu.

Kladenský gól vás překvapil?

Byla to šlupka, to zase jo. Nějak mi to proletělo pod vyrážečkou, myslel jsem si, že to mám. A neměl, škoda.

Moc střel na vás nešlo. Za první dvě třetiny jich bylo jen osm. Bylo těžší se při tomhle dostat do tempa?

Já to před zápasem tušil. Věděl jsem, že Kladno k nám nepřijede s tím, aby nás přehrávalo. Čekalo na brejky. Nebylo to pro mě ideální, ale jakž takž jsem se s tím popral.

Vašeho bývalého parťáka z Pardubic Marka Hovorku jste vychytal. Měl tam asi tři tutovky, ne?

Jo, i po zápase mi to říkal. Tak mi dal alespoň gól z nájezdu.

Mezi nohy. Překvapilo vás to?

Tohle v Pardubicích nikdy nedělal! Čekal jsem všechno, ale tohle ne.

Co jste říkal na nájezdy?

No… oni nic nevymýšleli. Všechno vystřelili, žádná klička. Pochopil jsem, že jdou tímto směrem. Gólů je škoda, první střela mi brnkla o hokejku, druhá o beton.

Ale vítězství je vaše.

Jo, naštěstí jsme dali o nájezd více. Ale bylo to takové ubojované, upracované vítězství. Měli jsme tam nějaké šance, ale dali jen jeden gól. V poslední třetině jsem čekal, že na ně vletíme a dorazíme to. No, aspoň jsem si zachytal (smích).