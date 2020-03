Management třineckých Ocelářů pokračuje během hokejové pauzy v budování kádru pro nový extraligový ročník. Po bratrech Kovařčíkových prodloužil kontrakt s posledním mistrem i brankář Jakub Štěpánek.

Jakub Štěpánek pokračuje v Třinci. Je tam spokojen. | Foto: hcocelari.cz

On sám označil uplynulou sezonu za turbulentní a bod obratu směrem k lepšímu pro něj nastal až s příchodem do třineckého hokejového klubu. I proto zkušený gólman, který nastupoval osm let v KHL, nad nabídkou prodloužení smlouvy vůbec neváhal.