Sezona Chance ligy se kvůli koronaviru nedohrála, Rysi z Frýdku-Místku však svůj program dokončit stihli. Do play off se letos nedostali.

Frýdecko-místečtí hokejisté prožili divokou sezonu. | Foto: Jaroslav Loskot

Chance liga se letos hrála v novém formátu. Rysi dlouho usilovali o místo v elitní osmičce, což by jim zajistilo minimálně jistotu předkola play off. Nakonec ale zůstali ve druhé skupině a do vyřazovacích bojů se nedostali.