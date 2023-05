/ROZHOVOR/ Svým druhým gólem v letošním play off srovnal na 1:1, dal Ocelářům možnost uštědřit soupeři klíčový úder, ale nepodařilo se. Ani solidní výkon obránce Mariána Adámka nebyl hokejistům Třince v nedělním čtvrtém finále extraligy k ničemu, po porážce 1:2 po prodloužení musí makat o titul dál. „Mrzí mě to, byli jsme pak koni, šance tam byly, takže je to škoda, ale je to hokej, dřina, nic není zadarmo. Musíme zase rubat,“ řekl Adámek.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 23. dubna 2023, Třinec. (zleva) brankář Třince Ondřej Kacetl a Radovan Pavlík z Hradce Králové. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Přitom úřadující trojnásobný šampion měl dost možností rozhodnout v základní hrací době. „Šance jsme určitě měli. Byl tam nájezd, pak Marko (Daňo) byl sám před bránou, bohužel jsme nedali. Hradec pak v prodloužení rozhodl. Teď jedeme k nim a budeme bojovat,“ dodal odhodlaně Adámek.

Při rozhodujícím okamžiku si vaše střídačka vzala trenérskou výzvu. Jak jste to viděl vy?

Bylo tam tak pět procent víry. Doufali jsme, ale bohužel. Byl to regulérní gól, takže není co řešit.

V Třinci padalo méně gólů, než předtím v Hradci. Proč? Bylo to opatrnější?

Nevím, jestli opatrnější, šance byly na obou stranách, jen to tam prostě nepadalo dnes ani včera. Rozhodují detaily, my si za tím pořád musíme jít, soustředit se na každé střídání, a jít do toho naplno.

Měli jste více šancí, ale gól jen jeden, zatímco Hradec si na svůj moment počkal. Neokusili jste trochu to, co běžně servírujete svým soupeřům vy?

Možná jsme měli více šancí, ale hraje se na góly. Je úplně jedno, kdo má víc ze hry. Musíme zase jít více do brány, tlačit se do slotu, a věřit, že to prorveme.

Co může první hradecká výhra v sérii znamenat pro další vývoj?

Mají první bod, my máme tři a… Potřebujeme čtyři. (usmívá se)

Lze shrnout, co jste si bezprostředně po utkání řekli?

Že se nic neděje, že je to jen jeden zápas, a my potřebujeme ještě jeden vyhrát. Myslím si, že jsme hráli dobře, nesmíme věšet hlavy a jít pozitivně naladění dál.

Z loňska už máte zkušenost s tím, jak se venku získává titul…

Uděláme pro to vše a je jedno, jestli doma, nebo venku. Musíme si za tím zase od prvního střídání jít, a věřit.

Koneckonců letos jste v play off pětkrát venku zvítězili.

To je asi shoda náhod. Doma, nebo venku, my jdeme do každého zápasu stejně. Budeme se zase snažit vyhrát. Jako vždycky.