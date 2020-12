Duel začal ve velkém tempu, na šance se ale chvíli čekalo. Na domácí straně ji měl Jaroměřský, na opačné pak Jiskra. Hostující mladík, který nastoupil teprve do svého druhého zápasu v české nejvyšší soutěži, se však prosadil jen o pár okamžiků později, když gólman Štěpánek ani nadvakrát nezkrotil puk a Jiskra ho nakonec prostřelil.

Třinečtí pak měli několik možností k srovnání, ale bez úspěchu. Vzhledem k předchozímu střetnutí s Olomoucí, v němž se netrefili vůbec, tak Oceláři čekali na gól už čtyři třetiny. Neúspěšnou sérii ukončil v prostřední části po 98 minutách a 54 vteřinách Gernát.

Slezané se tím chytili, vytvořili další tlak na soupeře a výsledkem toho byla ve 28. minutě trefa Růžičky. Přitom ještě před vychytal Novotný v obrovské možnosti Draveckého.

V dalším průběhu pak mohli domácí znovu skórovat, Hrehorčák v úniku ani později Stránský se však ve svých šancích neprosadili. Přesto se mohlo jít do šaten za vyrovnaného stavu, Hladonik ani Flek ale netrefili prázdnou branku.

Srovnáno bylo až ve 45. minutě, kdy se prosadil Kohout, na což málem brzy odpověděli Musil s Růžičkou, ale Novotný skvěle odolal. Přesto se domácí vrátili do vedení, když se v 53. minutě ve skrumáži před brankou nejlépe zorientoval Gernát. Gól muselo potvrdil po trenérské výzvě Varů video.

Energie se ale nevzdala, Vrána chvíli před koncem ztratil puk v útočném pásmu a po rychlém brejku vyrovnal Flek. A hned vzápětí navíc mohl poslat hosty do vedení Vondráček, ale minul.

I přes další šance došlo utkání do prodloužení, v němž měli velké možnosti Růžička či Gernát, ale nedali. Podobně dopadla i Energie v přesilové hře.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "V první třetině to nebylo z naší strany příliš dobré. I když jsme se drželi hodně na puku v útočném pásmu, tak jsme si nebyli schopni vytvořit vážnější šanci. Ve druhé třetině jsme hráli přesně ten hokej, na jaký jsme zvyklí a Karlovy Vary jsme mačkali. Škoda, že se nám z velkých šancí nepovedlo dát třetí gól a odskočit. Ve třetí třetině to byla bitva. I když jsme vedli, tak Karlovy Vary hrozily hlavně z brejků, ze kterých nám nakonec daly dvě branky a vyrovnaly. Je to zklamání. Chtěli jsme zvítězit, ale dostali jsme hrozně laciné góly po našich individuálních hrubkách, a to se ukázalo jako rozdílové."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že budeme čelit velké ofenzivní síle, kterou má domácí tým, a to se potvrdilo. I přes veškeré přípravy domácí v některých fázích utkání dominovali. Dokázali jsme jim konkurovat jen díky maximální obětavosti a týmovému výkonu, podpořený výborným Filipem Novotným, který nás držel ve hře. Možná jsme občas měli až přílišný respekt k útočníkům domácích. Když jsme se ale dostali do útočného pásma na kotouč, ukázali jsme, že i my dokážeme hrát s pukem a být nebezpeční. To, že jsme se dvakrát vrátili do zápasu proti tak silnému soupeři a měli jsme poté šanci i zápas rozhodnout, je pozitivní. Jsme velmi rádi za cenné dva body."

Oceláři Třinec – Energie Karlovy Vary 3:4 SN (0:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Gernát (M. Stránský, Martin Růžička), 28. Martin Růžička (Galvinš, M. Stránský), 53. Gernát (Martin Růžička, M. Kovařčík) – 12. Jiskra (Vondráček, D. Mikyska), 46. Kohout (Koblasa), 55. Flek (D. Kaše, Lauko), rozhodujíc nájezd Kaše. Rozhodčí: Kika, Hodek – Bryška, Axman. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Bez diváků.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, R. Veselý, Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.