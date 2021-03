Zkušený vůdce Ocelářů, který absolvoval první střetnutí od tragického úmrtí manželky, musel ze zápasu odstoupit ve 44. minutě, kdy jej fauloval obránce Komety Michal Gulaši.

„Já to viděl jen na střídačce na tabletu pouze z jednoho záběru a zdálo se mi, že brněnský hráč byl v posedu a Petr byl trefený ramenem, nebo kolenem. Možná trochu pozdě. Na to se musím ještě podívat,“ hodnotil bezprostředně po zápase trenér Václav Varaďa, jemuž jeden z důležitých mužů sestavy pochopitelně chyběl.

Na ledě byl od úvodních minut cítit, objevil se v jedné solidní šanci a především přihrál na třetí branku Martinu Růžičkovi. „Ta byla skvělá,“ pochvaloval si Varaďa. „K tomu ale odvedl spoustu defenzivní práce. Stejně jako při vyvážení kotoučů z obranného pásma v plné rychlosti je schopen udělat správná rozhodnutí. Z jeho strany dobrý zápas,“ dodal kouč.

„Péťa je jeden z lídrů týmu, kapitán, přináší toho moc, takže jsme rádi, že se vrátil. Už jsem o tom mluvil stokrát na ledě i v kabině, takže jsme rádi, že je zpět,“ pronesl jeho parťák z útoku Martin Růžička. A jaké jsou podle něj Vránovy vyhlídky směrem k nedělnímu duelu? „No, nevím. Uvidíme zítra,“ prohodil jen Růžička.

Utkání, jež Oceláři v podstatě rozhodli třemi brankami během první třetiny, nabídlo řadu trestů na obou stranách, celkem sudí rozdali 62 trestných minut (26 Třinci, 36 Kometě) a zejména hráči Komety se prezentovali několika tvrdými zákroky. „Je to play-off, takže tahle to je a asi to tak i bude,“ poznamenal pouze Martin Růžička. „Jestli budou oni hrát takto, tak my také, i my jsme dokázali hrát fyzicky. Myslím si, že to bude takto v těchto utkáních pokračovat,“ soudil Varaďa, který byl za první výhru rád.

„Utkání hodnotím velmi kladně. Měli jsme skvělý vstup do zápasu, přes tu menší nervozitu, která na hráčích byla po těch třinácti dnech volna znát. Rychlé branky nám dodaly klid, díky tomuto nástupu jsme utkání zvládli,“ oddechl si.

Že by se hra Komety nějak změnila, Varaďa neočekává. „Bude to hodně podobné, budou se snažit o svou hru, jelikož co jsem v Třinci hlavní trenér, tak hrají stejně,“ uzavřel Václav Varaďa.