Šest zápasů čekali hokejisté Prostějova na vítězství. V sobotu proti Rysům potřebovali tuto bilanci nutně změnit. Úvod se Jestřábům povedl z hlediska výsledku, skóre otevřel Marek Račuk. „Jinak jsme ale do utkání vstoupili špatně, soupeř lépe bruslil a dostával se do šancí. Dobré bylo, že jsme proměnili brejk,“ hodnotil na klubovém webu trenér Ladislav Lubina.

Hosté se vyrovnání dočkali hned na startu druhé třetiny, stačilo jim k tomu pouhých šest sekund. Brankáře Hufa prostřelil od vzdálenější modré čáry obránce Adámek. „Tahle nešťastná branka nás vykolejila,“ přiznal Lubina.

Poté už ale jeho svěřenci zvedli svůj výkon. „Od půlky zápasu jsme začali plnit, to co jsme si řekli, a to nám přineslo ovoce v podobě dvou branek ve třetí třetině,“ pochvaloval si trenér.

Jeho týmu skvěle vyšla 54. minuta. Nejprve poslala Jestřáby do vedení posila z Hradce Králové Radek Pilař. O pár sekund později před brankou zaúřadoval Tomáš Nouza a bylo to 3:1.

Hosté se už dočkali jen snížení. „Rozhodla jedna minuta z třetí třetiny, kdy jsme dostali dva góly z předbrankového prostoru. Pak jsme se ještě snažili o vyrovnání, což se nám skoro povedlo, ale bohužel o ten jeden gól jsme byli horší,“ hodnotil trenér Rysů Vlastimil Wojnar.

„Závěr jsme si zbytečně zkomplikovali brankou v naší přesilovce, kdy jsme soupeři nabídli snížení. Nakonec jsme toto utkání zvládli a bereme konečně tři body,“ oddechl si prostějovský trenér Ladislav Lubina.

Jeho svěřenci před nadcházející pauzou ztrácejí šest bodů na elitní osmičku. V dalším zápase vyrazí 13. listopadu do Havířova.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek Místek 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Račuk, 54. R. Pilař (T. Jandus, Miškář), 54. Nouza (Muška) – 21. Haman (Klimša), 57. Kaukič (Motloch, Hrachovský). Rozhodčí: Vrba, Skopal - Měkýš, Zedník. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1059.

Prostějov: Huf – Hrdinka, Mrázek, M. Novotný, Muška, Husa, P. Krejčí, Brančík – Hrníčko, Račuk, Žálčík – Chlán, V. Meidl, Nouza – L. Krejčík, Berger, M. Novák – R. Pilař, Miškář, T. Jandus. Trenér: Ladislav Lubina.

Frýdek-Místek: Malík – M. Adámek, Haman, L. Kovář, Hrachovský, Zahradníček, J. Michálek, J. Adámek – Tomi, Klimša, Mikulík – Eret, Przybyla, V. Nestrašil – Kaukič, Motloch, Kvasnica – Čmiel, D. Stránský. Trenér: Vlastimil Wojnar.