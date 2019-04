Vstup do série vám nevyšel, co na to říkáte?

Mysleli jsme si, že zápas bude úplně jiný. Většinou jsou ta první utkání specifická, spíš o takovém poznávání soupeře, my jsme ale dnes vůbec nehráli to, co hrát chceme. Klukům ale věřím, že se hned zítra vrátíme k tomu, co jsme dosud produkovali.

A co jste zjistili o Plzni?

To si necháme pro sebe, protože už zítra hrajeme znovu. V kabině si to ale rozebereme. Je jasné, že nám dnes nešly přesilovky, ale co mě mrzí víc, nebyla tam taková bojovnost, která nás zdobila v předchozí sérii s Vítkovicemi. Na tom ale určitě zapracujeme.

Hned v úvodu utkání jste měl šanci, ale nedal jste. Vybavíte si ji?

Jasně, tam jsme dobře zachytili plzeňskou akci, já jsem čekal, jestli se mi puk položí, ale kutálel se mi a špatně jsem to trefil.

Skórovat jste mohli i v té dlouhé přesilovce pět na tři…

No, je to sice klišé, ale je to opravdu tak, že když nedáte gól v přesile pět na tři, tak nejde vyhrát. Tohle rozhoduje zápasy, zvlášť v play off. O to víc nás mrzí, že jsme pak inkasovali gól na 0:3. To bylo zlomové. My jsme strašně moc chtěli dát gól v té dlouhé přesilovce, některé věci jsme tam měli dobré, ale celkově nám ty přesilovky nešly. Musíme se v nich zlepšit.

Třetí gól jste dostali v přečíslení čtyři na jednoho. To už vyplynulo ze situace, že jste potřebovali hrát dopředu, nebo proč jste tam tak propadli?

Chtěli jsme to urvat, tlačili se do útoku. Někdy, když chcete až moc, tak vás to pak stojí tyhle výpadky a na ledě pak vypadáte jako školáci. Holt jsme vsadili vše na jednu kartu a nevyšlo to.

S Plzní je to vaše třetí domácí porážka v sezoně. Je to nepříjemnost?

Není, my zase vyhráli u nich. Je to play off a někdo vám ty body občas sebere. Mně zajímá především výkon našeho týmu, ten chci hodnotit a dnes to nebylo dobré. Pak už je jedno, jestli hrajete doma nebo venku. S tímhle výkonem nemůžeme uspět nikde.