Co jste říkal na výsledkový obrat svého mužstva?

Víte, já jsem už od začátku cítil, že dnes to bude náš den. V kabině byla dlouho před utkáním znát taková ta chemie, kdy cítíte a jste vnitřně přesvědčeni o tom, že to dnes bude jiné, než v těch předchozích dvou případech, a že to vyjde.

Což bylo znát i na ledě…

Ano, třeba hned ten první gól, který jsme obdrželi. Mrzel nás, ale kdybyste vnímali ten život na naší střídačce, tu vnitřní energii, která z mužstva sálala, tak byste to viděli podobně jako já. Dneska jsem prostě cítil, že vyhrajeme.

Potvrdili jste to lepším pohybem, viděl jste to podobně a byl jste třeba překvapený tím, že Plzeň byla spíš pasivnější?

V této sérii mě nepřekvapí nic. To jsem byl spíš překvapený po těch našich dvou domácích zápasech, kdy jsem si myslel, že zahrajeme úplně jinak… Na druhou stranu jsme v základní části tady dokázali odehrát kvalitní zápasy a vyhrát. Jsem moc rád, že jsme to dnes potvrdili.

Z jedné přesilovky jste dnes gól dali, ale zřejmě je pořád na čem pracovat, že?

Souhlasím, těmi přesilovkami jsme si mohli pomoct a rozhodnout dřív, a nejen dnes, i v těch předešlých zápasech. Tam jsme ale nenutili soupeřovy obránce, aby nás faulovali. Jsem rád, že dnes jsme si aktivním pohybem fauly soupeře vynutili a využili aspoň tu jednu přesilovku.

A to byl zrovna váš gól. Jak jste jej viděl?

Tam přišla taková lehká vysoká střela od obránce přesně na teč, kterou člověk potřebuje. Sklepl jsem to, ale hned jsem věděl, že to je na hraně a přijde do akce video. Naštěstí gól platil. Myslím, že jsme si ho za ten dnešní obětavý výkon i zasloužili.

Jak jste vlastně vnímali tu situaci po prvních domácích prohrách? Semkli jste se?

Semkli a hlavně si uvědomovali, že potřebujeme vyhrát. Je strašně těžké jít do zápasu za stavu 0:2, navíc v Plzni je i nepřátelské prostředí, které nás ale paradoxně posílilo a o to víc jsme se semkli a makali. Nicméně stále nemůžeme říct, že je vymalováno. Ale věřím tomu, že nás to nakopne.

Do sestavy naskočili zase Gernát s Marcinkem. Bylo to znát?

Moc nám pomohli a jsem rád, že do toho šli. Nejspíš se necítili kdovíjak perfektně, ale v play off už se na tohle dívá málokdo. Hraje se o všechno, spousta hráčů do toho jde i s nějakými šrámy. Chtějí mužstvu pomoci.

A to souvisí i s jinou věcí. V play off se často skloňují slova jako psychika, morálka. Vnímáte i toto?

Mohu říct, že ano. Ta morální situace je pro nás důležitá, a i když jsme to doma neodehráli podle představ, věřili jsme tomu, že jsme schopni tady zahrát a trochu setřást ten tlak, který jsme si na sebe naložili. Bojovali jsme s vervou, bylo to něco jiného než v těch předchozích dvou případech, a s takovou máme šanci uspět kdekoliv. I zde v Plzni.