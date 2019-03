Dobře si to uvědomuje i útočník Ocelářů Jiří Polanský. „Nesmíme polevit, čtvrteční zápas pro nás začal bezprostředně po středeční výhře,“ dodal.

Po dlouhé době bylo derby herně tak jednostranné. Výsledek však byl těsný, proč myslíte?

Měli jsme nějakou taktiku, systém, se kterým do zápasu vstupujete. Nám se bohužel nedařilo prolomit určitou gólovou hranici, kdy soupeři odskočíte na dva tři góly. To se pak vždy hraje jinak. Mohli jsme za stavu 2:0 náskok navýšit, to by bylo zlomové. Nedali jsme, to byla škoda, ale já si strašně cením toho vítězství, protože kluci makali celých šedesát minut. Je to ale obraz celé sezony, kdy v žádném zápase nepolevujeme a tohle nás může dostat daleko.

Před sérií se hodně probíralo, jestli bude výhoda z rozehranosti na straně Vítkovic, nebo výhoda odpočinku na vaší straně. Vy jste soupeře většinu doby jasně přebruslovali…

Nechtěl bych to už zpětně hodnotit. Zápas se nějak vyvíjel a všichni viděli, jaká byla naše hra. Pro nás je podstatná výhra a ještě důležitější druhé utkání. Všichni hráči vědí, a zejména ti zkušenější, že nikoho už nezajímá, jak se hra vyvíjela v první, v druhé třetině předchozího zápasu. Nám už ve středu večer vlastně začalo druhé utkání, rozebrali jsme si nějaké věci a připravujeme se na čtvrtek, protože jen poctivou prací se dá proti týmu, jako jsou Vítkovice uspět.

Jaké tedy očekáváte druhé utkání?

Já věřím našemu týmu. Pokud budeme dodržovat to, co máme dodržovat, dokážeme soupeři vnutit náš styl hry a pak věřím, že budeme hru tvořit zase my a přinese to stejný úspěch.

Jaká panuje spokojenost s tím, jak jste zápas po delší pauze zvládli? Říkali jste si, že se musíte cpát před bránu a dorážet, že musíte zabrat v přesilovkách. Obojí jste naplnili.

Ono to po té pauze bývá ošidné. Někdy pauza pomůže, někdy uškodí. Mě těší, že co jsme si před zápasem řekli, to jsme splnili. Byli jsme připravení, koncentrovaní. Nechci tady omílat ta známá klišé, ale pokud do zápasu po určité pauze jdete s pokorou a bojovností, tak se většinou úspěch dostaví, než když to jdete jen tak zkusit. To pak vždy smrdí průserem. A dneska jsme naplnili vše. Clonili jsme před bránou, doráželi, dali gól z přesilovky. Co víc si v play off přát?