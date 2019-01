Třinec - Ještě před měsícem se dělil s plzeňským Tomášem Vlasákem o prvenství v kanadském bodování hokejové extraligy. Od té doby neskóroval už šest zápasů, čímž se propadl na třetí příčku. Přesto prožívá třinecký útočník Jiří Polanský nejvydařenější sezonu v kariéře. V dnešním domácím derby proti Vítkovicím by rád protrhl střelecké trápení a opět začal dávat pravidelně branky. Dočká se jubilejního čtyřicátého bodu? „Snad se to zlomí,“ věří sedmadvacetiletý rodák z Brna.

Jiří Polanský | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

Čeká vás domácí derby proti Vítkovicím, jaký to bude pro Třinec zápas?

Důležitý, ale to budou už všechny následující zápasy. Hlavní bude, jak zvládneme hru dozadu, která se nám teď nedařila.

V letošní sezoně rozhodovaly derby drobnosti. Obě utkání skončila po šedesáti minutách 2:2. Budou tedy zlomové výkony brankářů a obrany?

Rozhodně. Úspěch ale nestojí jen na gólmanovi a becích. Na defenzivu musíme myslet i my – útočníci. Jak? Více bruslit, zapojovat se do bránění, být agresivní.

Třikrát jste teď doma prohráli. Vše začalo doma se Zlínem. Jak to vstřebáváte? Není v kabině cítit závan začátku sezony, kdy to s vámi vypadalo hodně zle?



Úvodní čtvrtina soutěže se nám vůbec nepovedla. Teď nám nevyšly tři zápasy. Drama z toho sice neděláme, ale je třeba zapnout a začít opět bodovat. Vítkovice chceme moc porazit.

Do konce základní části chybí odehrát čtrnáct kol. Dostat se do delší série porážek by bylo při vyrovnanosti soutěže asi nepříjemné. Co změnit proti zápasům na Slavii a v Plzni?



Trochu se to možná dalo čekat, že ztratíme po té dlouhé sérii, kdy jsme doma bodovali (šňůra trvala 13 zápasů – pozn. aut.). Odehráli jsme totiž těžké zápasy na ledech neoblíbených soupeřů. Pokud chceme do play-off, musíme závěr základní části odehrát mnohem lépe než minulá utkání.

V posledních šesti zápasech jste neskóroval, i asistencí ubylo. Čím to, že to teď tolik nejde?

Sám nevím, čím to je, ale je pravda, že se mi teď tolik nedaří. Přemýšlím o tom, co je špatně, snažím se na tom na trénincích pracovat. Snad se zase vrátím do formy a začnu dávat branky.