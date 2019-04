Jeden z nejzkušenějších hráčů Ocelářů Jiří Polanský to uvítal. „Z jednoho důvodu. Jako diváka mě bude velice zajímat série mezi Libercem a Kometou. Na to jsem fakt zvědavý,“ uznal „Polda“.

V čem bude Plzeň jiná než Vítkovice?

Spíš řeknu, v čem to bude stejné. Podobně jako před Vítkovicemi jsme čekali na soupeře. Měli jsme omezený čas se na něj připravit. Plzeň měla velice dobrou základní část, má velice dobrý útok a další věci bych nechtěl prozrazovat.

Stále nemáte kompletní obranu, protože chybějí Lukáš Krajíček a Martin Gernát. Nebude to problém?

Zranění jsou na konci sezony vždycky, ať už viditelné nebo skryté. Tomu se nevyhnete. S absencí obránců jsme se potýkali v průběhu celé sezony, třeba když chyběl Vláďa Roth. Ale kluci ho výborně zastoupili. Věřím, že to bude platit dál. Neberte to tak, že se nám někdo zranil. Může to být šance ukázat se pro někoho jiného.

Jak jste si odpočinuli v té pauze, kterou jste po Vítkovicích měli?

Odpočívali jsme z vašeho pohledu. Ty tréninky byly natolik výživné, že bych o odpočinku nemluvil. Každý kluk v kabině ví, kolik si má během volna přidat a také si přidá. Není to tak, že když máme pár dní volno, že si dáme nohy na stůl a nebudeme dělat nic. To ani nejde. A naše kabina je stejně nastavená tak, že bychom nikoho zahálet nenechali. Ano, měli jsme delší dobu bez zápasu, ale odpočinek to nebyl.

Plzeň měla v základní části nejsilnější útok. Dala 178 gólů. Vy jste byli třetí se 153 brankami. Bude to tedy útočný souboj?

Nevím, pro nás starší a zkušenější hráče je playoffový hokej jako život. Čím víc toho máte odehráno, tím víc vám chutná. Já doufám, že budeme pokračovat jako s Vítkovicemi, a že budeme předvádět útočná utkání. Pak už je mi úplně jedno, jestli to skončí 1:0 nebo 5:4. Chcete hrát každý další den, a čím jste starší, tím víc se budete snažit udělat maximum pro to, abyste si ten další den zahráli.

Takže se play off nikdy nenabažíte?

To přeci nejde. V hokeji je to to nejvíc, co si můžete zahrát.

Jste v kabině Ocelářů asi poslední, kdo v play off pamatuje zápasy mezi Třincem a Plzní. Může být tato série pro vás něčím výjimečná? Třeba atmosférou?

Nevím, přijde mi, že atmosféra v Plzni pro nás jako pro Třinec není výjimečná vůbec ničím. Diváci nás tam moc nemusejí. Už v základní části je ta atmosféra hodně bouřlivá. My se těšíme hlavně na plný dům v Třinci. Diváci jsou určitě podobně natěšení, možná chtěli více zápasů s Vítkovicemi, a stejně jako my měli víc než týden zápasovou pauzu.

Jak vnímáte fakt, že jste často hromosvodem zloby soupeřových fanoušků?

Specifické to pro mě není. Migrace hráčů v Třinci byla vždy větší než v ostatních klubech a když si fandové soupeře řeknou, že budou pořvávat na Polanského, tak se nic neděje. Nevadí mi to. Beru to jako daň za to, že už jsem v Třinci tak dlouho. Je to daň, kterou rád zaplatím.