„Velice důležité vítězství,“ odfrkl si po zápase unavený, ale šťastný Milan Doudera. „Uloupili jsme to v závěru. Se štěstím, ale jsme za to strašně rád,“ dodal reprezentační bek. Třinec vede před sobotním mačem na západě Čech 3:2 na zápasy.

Milane, jak jste viděl svůj vítězný gól?

Dravec (Vladimír Dravecký) tam udržel puk, to bylo stěžejní. Já si sjel dolů, on mi puk posunul a já si postupně odbruslil na střed, protože se tam sjížděli soupeři. Musím uznat, že jsem chtěl hodit na bránu jen takovou žabičku, protože jsem tušil, že tam může být chaos. Nečekal jsem, že to tam propadne, ale i takové góly se počítají. Frodl asi nic neviděl.

Na pořádnou ránu už nebyl prostor?

Led byl špatný, já byl rád, že jsem puk přijal a stačil si odbruslit (úsměv).

Měl jste i asistenci na Kovařčíkův gól…

Aspoň jsem týmu nějak pomohl. Tenhle bod v sérii byl velice důležitý. Vypracovali jsme si mečbol.

Bratři Kovařčíkové si zase vypracovali velké šance. Věřil jste, že svou smůlu v zakončení zlomí?

Oni už loni v play off s Hradcem sérii zlomili. Je to mladá síla, kluci, co mají natrénováno a nebojí se toho. Kdy jindy by nám měli pomoct, když ne teď? Měli by do hry vnést sílu a energii, a to se jim proti Plzni povedlo.

Co jste říkal na boxerskou vložku Jiřího Polanského, který poslal k zemi plzeňského Petra Straku?

Z Jirky se už pomalu stává Rocky Balboa (smích). Aspoň ukázal, kdo je na ledě pánem, sjednal si respekt a tohle může týmu jedině pomoct. Plusové body pro Jirku.

Je to první výhra domácího týmu v této sérii. Cítíte velkou úlevu?

Jsme za to strašně rádi. Máme ale obrovskou pokoru, protože jsme to zvládli na poslední chvíli a mohlo to klidně dopadnout naopak. Musíme se z toho poučit. Plzeň ještě neřekla poslední slovo.

Na druhé straně jste předvedli obrovskou vůli s téměř ztraceným zápasem něco dělat. To potěší ne?

My jsme si za tím šli celý zápas. Bohužel jsme dostali laciné branky. A pak jsme taky naše šance zbytečně přehrávali. Řekli jsme si, že to ve třetí třetině musíme jednoznačně změnit a všechno házet na bránu! Dvakrát jsme to tam hodili a byly z toho dva góly, takže se to vyplatilo.

Brankář Hrubec říkal, že po takových koncovkách bude mít za chvíli šedivé vlasy jako legendární fotbalový trenér Karel Brückner. Nebude to už spíš na „Kojaka“?

Je to možné, já asi taky zešedivím (úsměv), ty zápasy jsou fakt o nervy. V Plzni to skončilo o gól, třásli jsme se tam do posledních minut a teď to samé. Byla to bitva až do konce a totéž čekáme i od soboty.