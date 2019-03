Oceláře po třech domácích porážkách asi nemohlo potkat nic lepšího než série venkovních utkání, po kterých předešlé nezdary odčinili. V tabulce už jsou zase třetí a v neděli v Plzni si to rozdají se Škodovkou o místo druhé.

Oceláři bleskově prohrávali, když se po deseti sekundách prosadil Petr Sýkora a připsal si tak 384. gól v nejvyšší soutěži, čímž se vyrovnal nejlepšímu střelci v samostatné české historii Petru Tonovi.

Jenže pak už hráli především Slezané. Dostali se do tempa, napadali a v 7. minutě srovnal Ondřej Kovařčík. Když pak využil dvojnásobnou přesilovku Roth, nakročili hosté ke třem bodům.

V dalším průběhu se hrál vyrovnaný hokej s menší převahou Třince. „Musím říct, že to z naší strany nebylo tak povedené. Udělali jsme spoustu chyb. Potřebujeme na toto utkání zapomenout a připravit se na nedělní zápas s Plzní, kde nás čeká úplně jiný soupeř,“ mínil po utkání Marek Zadina, asistent trenéra Varadi na třinecké střídačce.

Pardubice totiž hodně kousaly. „Byly hodně houževnaté. Zmrazily nás hned na startu tou rychlou brankou, naštěstí jsme odpověděli a ten gól nám pomohl. Domácí ale hráli velmi dobře, napadali, hodně bruslili. Vlastně se už připravují na baráž, proti nám neměli co ztratit a na jejich výkonu to bylo poznat,“ uznal i muž zápasu Ondřej Kovařčík, který si připsal bilanci 1+1.

Ondřej Kovařčík: Ladíme formu

Kde on sám viděl zlom v utkání? „Asi v tom začátku druhé třetiny, kdy Pardubice trefily tyč a my jsme vzápětí skórovali na 3:1 pro nás. Tady se asi ukázalo, v jaké krizi domácí jsou. Měli šanci na vyrovnání, nespadlo jim to tam a místo toho inkasovali. To jim určitě psychicky nepomohlo, kdežto nás to nakoplo a odpíchli jsme se ke třem bodům,“ popisoval Kovařčík.

Třinec si připsal čtvrtou výhru v řadě a zase venku. Jak to starší z bratrské dvojice Kovařčíků vnímá? „Normálně. Předtím jsme zase měli tři domácí porážky, to je hokej. Snažíme se hrát svou hru a ladit formu před play off, ať jsme na něj co nejsilnější,“ pousmál se.

Oceláře při venkovním tripu čekal hned noční přejezd z Pardubic do Plzně. Odehrají totiž třetí zápas v pěti dnech. „Ty tři zápasy v šesti dnech se dají zvládnout, i když pro kluky, kteří mají děti, je to asi náročnější, že nemůžou být pět dnů doma s rodinami. Ale jsme profíci, musíme se s tím srovnat. Navíc kustodi a maséři se o nás vzorně starají, takže nám zbudou jen myšlenky na hokej,“ směje se Ondřej Kovařčík.

Dynamo Pardubice – Oceláři Třinec 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. P. Sýkora (M. Kratochvíl, Ihnačák), 57. J. Kloz (Schaus) – 7. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Chmielewski), 10. Roth (Hrňa, Werek), 23. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Matyáš), 52. Martin Růžička. Rozhodčí: Bejček, Obadal – Kis, Rampír. Vyloučení: 4:8, navíc Ihnačák 5 min. + DKU, Holland (oba Pardubice) 10 min. OT. Využití: 1:1. Diváci: 6110.

Třinec: Kantor – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera – Martin Růžička, CIenciala, Svačina – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Š. Novotný, Polanský, Werek – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – A. Raška. Trenér: Varaďa.