Tedy pokud Chance liga dostane výjimku, o kterou si zažádala. Bez ní se soutěž rozjet nemůže…

Pokud vše dopadne, jak má, tak Rysi v sobotu přivítají Přerov, ve středu Havířov a o tři dny později vyzvou doma Sokolov. Z této série tří domácích zápasů v řadě by tak hokejisté Frýdku-Místku mohli hodně vytěžit. „Věřím, že se nám to povede. Ale budou to nároční soupeři. Přerov i Havířov patří k tomu lepšímu a Sokolov zase dobře posílil. Bude to těžké,“ uvedl trenér Rysů Vlastimil Wojnar.

Hokejisté Frýdku-Místku jsou každopádně v domácím prostředí silní. „Nevyšel nám jen zápas s Vrchlabím, ve kterém jsme měli asi šedesát střel. Dodnes nechápu, proč jsme ten zápas nevyhráli. Jinak se nám ale doma daří, stejně jako v minulé sezoně,“ řekl Wojnar.

Byl to stereotyp

Rysi v letošním ročníku zatím sehráli sedm zápasů, ve kterých vybojovali tři výhry. V posledních týdnech však jen trénují a netrpělivě vyhlížejí svůj návrat na led. „Jsme připraveni. Naše forma vypadá dobře a už jsme si říkali, že by to mělo zase začít, abychom to přenesli i do zápasů,“ těší se na prvoligový restart Wojnar. „Je to ale něco úplně nového, co dosud nikdo nezažil. Dlouho se nehraje a jen se trénuje. Na začátku to kluci vzali dobře, jenže pak už to byl stereotyp a intenzita na trénincích šla dolů. Teď už to ale zase vypadá hodně dobře,“ dodal.

Wojnarovi svěřenci se během vynucené pauzy nejprve věnovali kondičce a poté začali pilovat i herní činnosti. „Zaměřili jsme se na náš systém,“ podotkl trenér Wojnar. „Snad to bude dobré a budeme na tom lépe než před vynucenou pauzou,“ doufá v to, že se Rysi vrátí do akce vítězně.