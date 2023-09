/FOTOGALERIE/ Nedělní extraligový duel proti pražské Spartě byl jeho 631. v třineckém dresu, navíc v něm hokejový útočník Martin Růžička překonal rekordní metu. Dal svůj 300. gól za Oceláře, což je nejvíc v historii klubu, a u dalšího asistoval.

Finále play-off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 28. dubna 2023, Třinec. Martin Růžička z Třince se zlatou medailí. Fotogalerie je z nedělního zápasu se Spartou. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Radost mu zkazil jen výsledek, obhájci mistrovského titulu ve 2. kole extraligy podlehli ve Werk Areně Spartě 2:3 po samostatných nájezdech.

„Do poslední chvíle jsem věřil, že zápas zvládneme. Ubránili jsme hodně oslabení, na začátku třetí třetiny sami přesilovku měli. Tam je škoda, že se nám nepodařilo odskočit,“ litoval Martin Růžička. Ze své jubilejní branky měl sedmatřicetiletý hokejista radost. „Vážím si toho hodně, byl to můj 300. gól za Oceláře. Je to speciální trefa, já jsem za ní rád. Jen škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce,“ svěřil se.

V klubu teď může dobýt další metu v počtu asistencí. Na kontě jich má 358, rekord 359 drží Richard Král. Nahrát na gól může Martin Růžička už ve čtvrtek do sítě Bílých Týgrů z Liberce. Zápas ve Werk Areně začíná v 17 hodin.