Jednatřicetiletý rodák ze Znojma dostal ve čtvrtfinálové sérii s Vítkovicemi pouhé tři góly a má zásadní podíl na tom, že Třinec vyhrál 4:0 na zápasy a je prvním extraligovým semifinalistou.

„Ve všech zápasech rozhodovaly detaily, většinu času se hrálo o jeden gól, což bylo náročné na psychiku. Víte, že může rozhodnou každá maličká chyba. Museli jsme se soustředit po 60 minut, koncentrovat se na každou situaci. Ani jeden tým nevypustil souboj, ale myslím si, že jsme byli lepší,” uvedl po čtvrtečním duelu v Ostravě, kde Třinec zvítězil 2:1.

Čtvrté derby bylo oproti těm předešlým v něčem jiné. Poprvé padl gól už v první třetině a navíc ho vstřelily Vítkovice, Třinec ale ve druhém dějství skóre otočil. Ostravané však mohli vést 2:0, jejich gól ale neplatil. „Puk přešel čáru dávno po odpískání. Nevím, proč se lidi zbytečně rozčilovali. Bitten tam ale předvedl sekeru, krosčeky do několika hráčů, puk ležel někde pod skrumáží. Osobně si myslím, že ho vytáhli až po odpískání, kdy už náš obránce zvedl ruku. Nebylo o čem pochybovat,” komentoval s klidem Kacetl.

Třinecký gólman si v sérii připsal 78 přesných zásahů a úspěšností zákroků se dostal nad 96 procent. „Perfektní defenziva všech pěti hráčů, kteří byli na ledě. Spoustu střel zblokovali a nepouštěli Vítkovice do žádných velkých šancí. Samozřejmě nějaká okénka nastala, ale brankáři jsou od toho, aby takové situace zachránili. Střel moc nebylo, pak přišel třeba jeden nájezd, takže o to jsem to měl těžší. Ale s Mazim (Markem Mazancem) už jsme si zvykli, máme to tak celý rok,” prohlásil Kacetl.

Série podle výsledku vypadala jednoznačně, čtvrtfinále bylo ale hodně vyrovnané. „Kdyby všechny naše série skončily stavem 4:0, bylo by to skvělé. Jsme rádi, že jsme sérii ukončili tak rychle, protože přesto nás stála hodně sil. Vítkovice hrály dobře,” řekl Kacetl, který pochválil i vítkovického protějška Aleše Stezku: „Chytal výborně a držel Vítkovice nad vodou. Škoda, že jsme si nepomohli větším množstvím gólů, mohli jsme hrát klidněji. Série byla vyrovnaná, ale v globálu jsme byli lepším týmem.