Útočník se nad otázkou ohledně své produktivity jen pousměje. „Tu sérii jsem vnímal pozitivně, jelikož jsme postoupili. To bylo pro mě i nás důležité, nikoliv to, kdo kolik dá gólů,“ řekl Růžička. „A že jsem měl jen šest střel… Každý se snaží pomoci. Někomu to tam nepadá, ale objeví se jiní, že jo? Bylo klíčové, že se našli hráči, kteří góly dali,“ byl rád s tím, že ho to neštvalo ani vnitřně.

„Nevím, jestli to je tím, že čím je člověk trochu starší, tak vnímá spíše úspěch týmu, než osobní. A hlavně v play-off. Štvalo by mě to, kdybychom nepostoupili, to bych házel vinu na sebe, nebo ne na sebe, ale mrzelo by mě to. Takhle dávali góly jiní a všichni jsme za to rádi,“ vylíčil Martin Růžička.

Pochopitelně i on pamatuje rok starou vyrovnanou sérii ve stejné fázi play-off, kterou musel rozlousknout až sedmý zápas. „První myšlenka? Vybavilo se mi to loňské semifinále… Ale teď je zase jiný příběh a uvidíme, jak to bude,“ poznamenal.

„Jestli to bude podobné jako minulý rok, samozřejmě nevím, ale asi každý očekává, že to bude boj. Jsou skvělý tým. Porazili Plzeň, porazili Hradec, minulý rok byli také v semifinále, takže mají skvělé hráče na play-off a teď se to jenom ukazuje. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ chtěl se nechat překvapit Růžička.

Sám postup Středočechů přes vítěze základní části nečekal. „Ať už Boleslav skončila v základní části, jak skončila, tak ten tým na play-off má a umí ho hrát. To tím vítězstvím dokázala,“ přiznal.

I zkušený útočník si pochopitelně všiml střelecké formy Miloše Kelemena. „Přehlédnout nejde. Hraje skvěle, dává důležité góly a pomáhá Boleslavi k tomu, kde je. Ale výborně jim chytal brankář, celkově Boleslav hraje kompaktně, týmově, proto postoupila. Je vidět, že dodržují, co si řeknou a hrají pořád stejně,“ uzavřel Martin Růžička.