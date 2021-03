„Ovšem bez diváků, což není ono. Zvlášť v play-off, plnou halu jsem tady ještě nezažil, což mě mrzí, ale doba je taková. Musíme se s tím poprat,“ říká nejlepší kanonýr základní části, jemuž hrozilo, že se ve čtvrtfinále utká proti mateřským Vítkovicím.

„Ze začátku to vypadalo jednoznačně, ale věděli jsme, že to Vítkovice budou mít v Brně těžké. Poslední zápas už je pak vabank. Každopádně nám je to jedno, my se soustředíme na sebe,“ je odhodlaný před zítřejším prvním duelem proti Kometě.

Vy jste si proti Vítkovicím chtěl zahrát v play-off?

Spíše naopak, protože by mě to možná svazovalo. Bych byl nahecovaný až moc, takže za mě je Kometa lepší.

Třinec bude určitě opět sázet na vaše branky. Jak jste během pauzy udržoval střeleckou formu?

Uvidíme v prvním zápase, jestli jsem ji udržel. (usměje se) Celkem dost jsme trénovali, myslím, že jsme připraveni fyzicky i psychicky a uvidíme, jestli to tam bude padat. Když ne, tak doufám, že mě zastoupí jiní. Určitě budu ale chtít nějaký gól dát.

Padalo vám to v tréninku do správných míst?

Občas jo, občas ne, ale pár gólů jsem tam dal. (usměje se)

Odpočinul jste si během dvoutýdenní pauzy?

Určitě. Měli jsme pár dní volna, což bylo třeba, protože ke konci jsme toho měli hodně, takže si každý rád s rodinami odpočinul. Potom jsme na to vlétli a teď se asi týden připravujeme. Už jde do tuhého.

Jakou roli bude hrát, že čtrnáct dní stojíte, odpočíváte, kdežto Kometa má za sebou pět těžkých zápasů?

To je to tak, že my nejsme rozehraní, oni ano, ale jsou také unavení, zatímco my jsme odpočatí. Těžko říct. Uvidíme, jak se od prvního zápasu budeme cítit. Každopádně na ně budeme chtít vletět, trochu využít, že měli méně odpočinku, ale myslím, že na začátku série by to velkou roli hrát nemělo.

Jaký je ve vašich očích Kometa soupeř?

Určitě těžký. Mají výbornou přesilovku, hodně zkušených hráčů, kteří si něčím prošli. Buď vyhráli titul tady, nebo v jiné lize, takže jsou zkušeným týmem. Nebude to jednoduché, ale my se musíme zaměřit na naši hru, a když budeme dělat, co máme, tak máme velkou šanci.

Zmínil jste sílu v početní převaze, znamená to tedy zaměřit se na disciplínu. Vy jste byl ale jedním z nejtrestanějších hráčů v základní části. Budete se na to osobně soustředit?

(pousměje se) Určitě. Musíme hrát bez faulů a zbytečných vyloučení, také trochu krotit emoce směrem k rozhodčím. Na to se rovněž zaměřím. Musíme si pomáhat, abychom nehráli pořádv oslabení. Zaprvé bychom vypadli z tempa a zadruhé mají opravdu dobrou přesilovku. Dávají v nich hodně gólů.

Vaše lajna byla na tom v základní části podobně jako brněnská formace Mueller, Holík, Zaťovič. Přivítal jste návrat kapitána Petra Vrány?

Určitě. Je to náš kapitán, lídr, takže jsme za to strašně rádi a nemůžeme se dočkat, až vletíme na led všichni pohromadě.

Vy jste před Peterem Muellerem uhájil vedení v tabulce střelců, Martin Růžička v kanadském bodování nikoliv. Cítíte jeho nažhavenost na Kometu i kvůli této skutečnosti?

(usměje se) Nevím, jestli to takhle řeší, já třeba ne. Jak jsem řekl, je to nová soutěž, začíná se od nuly. Já osobně se s nikým nepřetahuji, snažím se soustředit na sebe, dávat góly, a když mi tam padají, jsem za to rád. Ale že bych chtěl vyloženě před sezonou vyhrát nejlepšího střelce, to se říct nedá.

Potkali jste se třeba jako soupeři v zámoří?

Nepotkali. Nikdy jsem proti němu nehrál. Jen tady v extralize.

Kometu jste v sezoně čtyřikrát porazili, přesto brankář Karel Vejmelka tvrdil, že vědí, jak na Třinec zahrát. Jak to vidíte?

(pousměje se) Já bych to nerozebíral. Když to říká, asi si to i myslí, ale play-off je jiná soutěž a většinou to, co se odehrálo v sezoně, se maže. Musíme se soustředit na jeden zápas po druhém.

Jak velkým strašákem je covid, který pokud by v šatně začal řádit během vyřazovacích bojů, nejspíš by přišly kontumace? Hlídáte se tak před nákazou o to víc?

Nechceme, aby někdo onemocněl, to je jasné, a člověk dělá, co může, co se týká hygieny. Většinou jsme stejně doma, nebo na stadionu, mezi lidi moc nechodíme, stejně není kde, takže takhle se hlídáme. Jsme ale všichni dospělí a víme, 2co pro to můžeme udělat. V klubu pro nás dělají maximum, pokud jde o hygienu, respirátory a tak, takže doufám, že to bude dobré. Snad nás to nechytne a v play-off zbytečně neoslabí.