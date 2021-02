„Samozřejmě Richard Král je pořád ikona třineckého hokeje a těší mě to. Nebudu říkat, že ne. Je za tím spoustu dřiny, takže jsem rád, že jsem překonat takovou osobnost,“ vyznal se Martin Růžička, který přitom původně o žádné metě nevěděl.

„Když mi Havran (Petr Vrána) bral puk, ptal jsem se ho, co dělá,“ usmíval se. „Mám ale radost. Je to skvělý milník, který asi docením až časem. Velký dík patří spoluhráčům, které jsem tady za ta léta v Třinci měl,“ doplnil Růžička s tím, že na žádné konkrétní číslo necílí.

Výkon svého svěřence ocenil i současný trenér a bývalý spoluhráč Richarda Krále z Třince, Marek Zadina, který sám nastřílel v dresu Ocelářů v základní části extraligy celkem 130 branek. „To je o něco méně. O dost,“ zasmál se Zadina.

„Překonat takového hráče, jako byl Richard, je hodně těžké. Víme ale, že Martin je výborný hráč, má skvělou kariéru, je to střelec a k jeho počinu mu gratuluji. Samozřejmě se na to nadřel, protože takové rekordy je těžké překonávat,“ zhodnotil Marek Zadina.

PODRŽEL BRANKÁŘ

Chválu si mohl užít i brankář Jakub Štěpánek, jemuž statistici napočítali třicet zákroků. „Na každého hráče přijde horší období, ale dneska skvělý výkon. Kolikrát jsem si myslel, že už je to gól a Kouba předvedl výborný zákrok. Hodně nás v těch posledních dvou zápasech podržel, byl to jeden z našich nejlepších hráčů, ne-li nejlepší. Snad to bude pokračovat,“ zadoufal Martin Růžička.

„Ale bylo tam klíčových víc věcí. Důležité bylo, že kromě jedné jsme ubránili i jejich přesilovky, Brno je má přitom výborné a nebylo jich málo. Podali jsme skvělý týmový výkon, když jsme potřebovali, dali jsme góly a výsledek jsme otočili. Už v první třetině se nám hrálo lépe a kontrolovali jsme to,“ byl rád Martin Růžička.

NÁVRAT KOVAŘČÍKA? HNED GÓL

Třinecké fanoušky potěšit i návrat útočníka Ondřeje Kovařčíka po zranění přitahovače. Nakonec v přesilové hře vstřelil vítěznou branku a zaznamenal i asistenci. Přitom v úvodu se necítil úplně ideálně. „Člověk může trénovat na ledě, ale jak přijde zápas, je to něco jiného. Po prvních dvou střídáních jsem říkal, že nemám nohy, ale naštěstí jsem měl krátká střídání, nezavařil jsem se, takže potom jsem se rozjel a dopadlo to dobře,“ pochvaloval si.

Brzký gól mu byl pochopitelně k užitku. „Tam jsem to tečoval a to mi psychicky hodně pomohlo. Když se člověk trefí, povzbudí ho to a pak se hraje lépe,“ přiblížil své pocity Ondřej Kovařčík.

Ocelářům podle něj přišlo výrazně k duhu rychlé vyrovnání a reakce na úvodní gól Komety. „A také, že jsme ubránili oslabení. Tam zachytal výborně Kouba a vůbec skvěle zahráli kluci, kteří na to chodí. Po gólu na 3:1 jsme to kontrolovali,“ poznamenal Ondřej Kovařčík s tím, že se mu líbil náboj duelu, který se nesl ještě z úterního vypjatého souboje na jihu Moravy.

„Že to nebylo tentokrát tak vyhrocené bylo asi tím, že jsme vedli, pak jsme odskočili a možná byli trochu odevzdaní. Někdy to tak prostě je,“ nastínil možnost mladý útočník.

Teď je Ondřej Kovařčík rád, že tým už přečkal výsledkovou krizi a začal zase vyhrávat. „V týmu je určitě zdravé sebevědomí, které nám chybělo, když se nedařilo. Já jen doufám, že v tom budeme pokračovat a lehkost v zakončení i hře si musíme přenést i do dalších zápasů,“ prozradil recept.

„Musím říct, že cítím, že v posledních několika zápasech se to otočilo. Na tým vždy přijde krize, u nás byla trochu delší, než jsme čekali, ale doufám, že jsme se z toho dostali a už jsme na vítězné vlně. Snad v tom budeme pokračovat,“ uzavřel Martin Růžička.