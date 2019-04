Vraťme se ještě k poslednímu utkání, ve kterém se blýskl Vladimír Dravecký. Co jste říkali na jeho představení?

K tomu není co dodat, viděli jste to sami. Bylo to neskutečné. Jsme rádi, že to tam Vladkovi napadalo a že nás dostal do finále.

A ještě zabránil gólu…

To obránce dělá, takže on jenom udělal svou práci (smích). Ale vážně, ten poslední zápas mu neskutečně sedl, také jsme mu v kabině náležitě poděkovali.

Jak?

To zůstane v kabině.

Jak jste na střídačce vnímali jeho dvě trefy z pozice obránce?

Je nás tam dvacet a jestli dá góly Vladko, nebo někdo jiný, to je v zásadě jedno. Nás nezajímají jednotlivci, nás zajímá celý tým.

A co říkáte na vaše semifinále s Plzní?

Já jsem už před sérií tipoval, že to bude na sedm zápasů, protože se proti sobě postavily fakt kvalitní týmy. Celou dobu se to ukazovalo. V sedmém zápase jsme rozhodli první třetinou, jenže to byla výjimka. Tím jsme rozhodli i celou sérii, ale musím říct, že nás to stálo dost sil. Ovšem psychicky jsme na tom byli celou dobu dobře.

To znamená, že jste nepanikařili ani po těch dvou ztracených domácích zápasech v úvodu série?

Nebylo to samozřejmě ideální, protože za stavu 0:2 jet na půdu tak kvalitního mančaftu, jako má Plzeň, to je strašně těžké. Když jsme to zvládli, přelila se psychická výhoda na naši stranu.

Čím vám Plzeň neseděla? V čem nejvíc zatápěla?

Během těch prvních dvou zápasů asi ve všem. Bylo vidět, že jsou rozehraní. Byli všude dřív, než my. Jinak jim během série celkem vycházely přesilovky. Výsledky jim dělali výjimeční hráči Kovář a Gulaš. Na ty dva jsme si chtěli dávat pozor od začátku, ale oni tu sérii furt natahovali. Myslím, že mají největší podíl na tom, že to došlo až do sedmého zápasu.

A co brankář Frodl?

Tak o tom se mi bude asi ještě zdát (smích). Nechápu, jak se ve své první sezoně v extralize ukázal. Dotáhl tým do semifinále a kolik nám toho pochytal! Fakt klobouk dolů před ním.

Měli jste před rozhodujícím utkáním v hlavách, že Plzeň v sedmých zápasech vždy postupovala?

Četl jsem to, ale nejsem statistik, takže na to nekoukám. Nemám to rád. Sami vidíte, že se může ve sportu stát cokoliv. I statistický údaj se mění.

Teď před vámi stojí Liberec. Co vás čeká?

Sedm zápasů (smích). Opět se střetnou dva kvalitní týmy, opět to bude bitva. Liberec prokazoval celou sezonu, jak výborný má tým. Utekl nám o dva body. Bude to strašně těžká série pro oba mančafty.

Je výhoda, že začínáte venku?

Doufám, že bude (úsměv). Ale je to finále, každý zápas se bude hrát naplno. Postoupily tam dva nejlepší týmy po základní části, to se často nestává. Podle mě to bude řežba do posledního zápasu.