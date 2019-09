Díky Spengler Cupu a Lize mistrů absolvují totiž další předehrávku, konkrétně s Olomoucí. „Zase do toho dáme všechno a věřím, že budeme úspěšní,“ usmíval se po neděli kapitán Ocelářů.

Zápas s Litvínovem se vyvíjel dobře, ale tak lehké to nebylo, že?

Nebylo, naopak to bylo dost těžké, protože poslední dva zápasy jsme nehráli moc dobře do závěrečných momentů a možná to měli v hlavách. Ale já věřil, že se to obrátí.

Došlo v zápase proti Litvínovu za stavu 3:0 k nějakému uspokojení?

To ne. Oni snížili, když se jim haluzově zastavil puk na modré čáře, kdy to soupeř sklepl vysokou hokejkou a odrazilo se to k nim. My jsme ale věřili až do konce. Stane se, že ty góly dostanete. Prostě to musíte vymazat z hlavy a hrát až do konce.

Právě ty konce zápasů vám ale nejdou. I s Litvínovem jste mohli mít problém, kdyby Jarůšek neodešel odsedět poslední čtyři minuty na trestnou lavici…

No, ty konce nám teď asi trochu nejdou, pravda, ale já bych to nebral tak vážně. Samozřejmě jsme po těch Vítkovicích a Spartě byli naštvaní, protože dostaneme dva góly v posledních dvou minutách, ale to je hokej a stává se to, i když by nemělo. Musíme se z toho poučit, a když to dokážeme, budeme vyhrávat.

Podepsaly se ty předchozí ztracené zápasy na vašem závěru proti Litvínovu?

Měli jsme i štěstíčko, že Jarůšek fauloval. Ale když budeme pracovat poctivě celých šedesát minut, jako jsme odehráli s Litvínovem, tak se to otočí.

V utkání jste měli sedm přesilovek, ale nevyužili ani jednu. Co je podle vás potřeba zlepšit?

Myslím, že moc toho nebude. Ty přesilovky byly super sehrané, šance jsme měli. Kovařčíci tam měli akci skoro do prázdné branky. Asi nám chybí takový ten doťuk, poslední krůček ke gólu. Hra celkově také nebyla vůbec špatná, ve druhé třetině jsme je skoro nepustili z pásma. I v těch předchozích zápasech jsme soupeře přetlačili jak ve střelbě, tak v té chuti uspět. Utekly nám ale koncovky, ale jak jsem řekl, zatím bych v tom problém nehledal. Budeme hrát pořád stejně a věřit tomu, že se to otočí.