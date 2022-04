„Jo i ne. Sparta se obměnila, kluků tam nezůstalo tolik. Řekl bych, že mančaft je jinak poskládaný. Úplně bych to tak neviděl,“ říká. „Ale je skvělé hrát proti Spartě, asi jsme si nemohli přát lepšího soupeře. Už jen díky atmosféře,“ dodává Petr Vrána.

Na Spartu padají ze strany novinářů na vás otázky vždy. Jak často je to pro vás téma s kamarády, v rodině?

Řekl bych, že na ni narážím úplně běžně jako každý, kdo sleduje sport. Že jsem tam byl? K tomu se často nevracím, malý si toho z Prahy moc nepamatuje, s ním se o tom nebavíme, takže se do konverzace moc nedostává. Ani s kamarády se nehecuju. Ano, mám vzdálenou rodinu v Praze, ale ti přijedou na zápas, aby viděli mě. Že bychom se s někým hecovali, to ne.

Andrej Nestrašil má doba sparťanská bodýčka pro malého od bráchy. Vy doma máte ještě nějaké klubové věci?

(usměje se) Jo, třeba čepice. Nedávno si kluk nasadil sparťanskou čepici, když šel na baseballový trénink (hraje za Klasik Frýdek-Místek), museli jsme to hned přehodit. Nějaké drobností s logem Sparty za ty roky doma někde určitě budou.

Bere Sparta vůbec Třinec jako velkého rivala?

Myslím, že Třinec je rival pro každého. Každý si na něj brousí zuby. Akorát každému vadí, že jsme tak daleko. (usmívá se) To není jen otázka Sparty. Naopak pro nás je Praha ještě relativně blízko, běžný trip. Ne jako jako jezdit do Varů, nebo Litvínova. Sparta má ale výhodu v tom, že ke spoustě klubů to má poměrně relativně blízko, takže se tolik v sezoně nenajezdí. My jsme ale na to už zvyklí, takže v pořádku.

V případě Sparty, která čeká na titul už 15 let, se mluví o velkém a specifickém tlaku. Vy jste ho zažil, byl jste i kapitán týmu. Je to tam opravdu tak těžké?

Tlak tam určitě je, protože Sparta je historicky velice úspěšný klub. Vyhrávala tituly. Samozřejmě, byla jiná doba, mančaft byl jinak poskládaný, konkurence v lize nebyla taková jako dnes. Ale tlak tam je, i když bych řekl, že někdy není na správném místě. Jo, je to Sparta, velkoklub. Jak ve fotbale, tak i v hokeji se od ní na konci sezony čekají nejvyšší příčky.

V čem vidíte sílu Sparty? Na koho je nutné si dát pozor?

Všichni se těší, zase po roce máme možnost hrát finále, což je úžasné. Všichni si toho vážíme, série bude určitě těžká. Sparta je vynikající mančaft, ke konci sezony chytla formu. Nebude to lehké. A na koho si dát pozor? Individuálně to nemá význam, kvalitních hráčů je tam moc. Jsou zaslouženě ve finále. Věřím, že to bude dobrý hokej, a že se bude všem líbit.

Sparta je ve finále po šesti letech. Může to být vaše výhoda?

Je možné, že zkušenosti z finále tu jsou a menší roli to může hrát. Ale Sparta je zkušený tým, má skvělé hráče, kteří toho prošli spoustu. Nedokážu odhadnout, možná na tom něco bude, ale takový tým bude jistě taky dobře připravený na finále.

O čem vypovídá, že Třinec hraje finále počtvrté za sebou?

Je to obrázek práce, která se tady dělá. I charakteru kluků, kteří si jdou od začátku za svým. A jakmile se přiblíží play-off, tak přesně ví, co se po nich chce a dělají, co se má. To je skvělé. Mít možnost být pravidelně ve finále a mít šanci se o to porvat. Vyhovuje nám to. Je to o vyspělosti hráčů. Kluci dodržují a hrají, co si řekneme. Co trenéři stanoví. To je skvělá vizitka pro všechny hráče, co tady jsou, nebo měli možnost tady hrát.

Když jste přicházel do Třince, věřil jste vůbec, že tady lze nastartovat zlatou éru a dočkáte se titulů?

Jo. Já v té době potřeboval změnu a byl jsem moc rád, že jsem dostal šanci v Třinci. V kvalitním týmu, který se pohyboval už tenkrát na vysokých příčkách a hned v první sezoně se nám titul podařil. Ano, měl jsem v hlavě, že tady je úspěšný tým a dá se s ním dosáhnout velkých úspěchů.

Pokud byste uspěli, lze to vnímat dynastii jako u Vsetína?

Doba byla někde jinde, byly tady dva tři mančafty narvané hráči z nároďáku a skvělými cizinci. Co bylo na Vsetíně, se může jen těžko opakovat. Bylo by to skvělé, ale nesrovnával bych to. Ale ani mě nenapadlo, že můžeme jít na hattrick. V šatně jsem také neslyšel, že by o tom někdo mluvil. Bereme to tak, že je další sezona a jdeme se porvat o titul teď. A nikdo neřeší, jestli jsme ho vyhráli před rokem. Nechci říct, že si na to nikdo nevzpomene, to ne, ale to bylo. Teď je nová sezona a další možnost uspět. Spousta kluků je tady nových, mají první příležitost titul vyhrát.

A trenér Varaďa? Není cítit, že by se mohl loučit hattrickem?

Ne. (usměje se) Čtení trenéra není moje parketa, nedokážu to na něm poznat. Ale myslím, že je jasné, že i on chce vyhrát.

V prvním utkání sezony na Spartě se dokonce přidal do jedné rozmíšky, z níž vznikla i zajímavá fotka.

(zasměje se) Jé, nevím, jestli to byl první, nebo druhý zápas. Myslím, že první, byl vyhrocený. Venca je bývalý hráč. A všichni víme, jakým stylem hrál, jaké měl nasazení. A někdy se to i na střídačce projeví. Musím říct, že se už několikrát stalo, že nás okřikl, abychom se uklidnili a zasahoval do nás. Nemyslím si, že by si dovolil vystartovat po někom z druhého týmu. Snažil se nás brzdit, abychom nedělali nějaké blbosti. Když byl ale na ledě, mnoha lidí se rozhodně nebál.

Ta situace ale asi začala u vás, je to tak?

Jo, jo, teď si to zpětně vybavuju. Dostal jsem ránu a i já jsem byl trošičku, nechci říct nervózní, ale nastartovaný. Zápas byl trošku emotivnější a šarvátek tam bylo víc.

Dává si člověk v play-off větší pozor na emoce, aby pak nechyběl v klíčových zápasech po dodatečných trestech?

Nemyslím, že v ten moment člověk stihne na tohle myslet. Ale důležité je v play-off udržet nervy na uzdě. Neudělat nějakou hloupost, abychom neoslabili tým. Věci se trestají, pár jich proběhlo. Nebylo by asi příjemné, kdyby někdo vypadl ve finále.

Roli hrají i diváci. Do Werk Arény se vejde 5400 diváků, v O2 Aréně jich může být skoro 17 tisíc. Co myslíte?

Spousta kluků už plnou O2 zažila, ať už ve svých týmech, nebo na mezinárodních akcích. Je to svátek, atmosféra bude skvělá. I pro nás je to odměna za to, že se v takovém prostředí finále může hrát. U nás možná diváků početně není tolik, ale atmosféra je tady vždycky skvělá. Tak věřím, že to tak bude teď.

V základní části padalo ve vašich soubojích hodně gólů…

Základní části je odlišná, play-off se hraje jinak. Nedokážu teď odhadnout, jestli bude padat hodně gólů, nebo ne. Pro trenéry to v sezoně asi bylo na infarkt, ale pro diváky zajímavé. (usmívá se) Snad to nebude tak šílená přestřelka, ale že hokej bude stát za to.

Oporou Třince je i útočník Tomáš Marcinko. V čem je jeho největší přínos?

V práci, kterou dělá pro mužstvo. Až si člověk říká, proč on není větší sobec? Opravdu všechno dělá pro tým. Neskutečné, co všechno dokáže zablokovat a do čeho se pustí. Někdy mu ujedou nervy, vybuchne, což je zvláštní, protože mimo led je opravdu mimořádně klidný. O něm kolikrát ani nevíte, že je v šatně. Tomáš je neskutečný dříč, profesionál, cvičí každý den. Obrovský příklad pro všechny kluky okolo. To se přenáší i do jeho hry.

Ze které má asi řadu modřin, že?

Má jich hodně. Je takový typ, že o nich ani nemluví. Když něco má, snaží se jen dát dohromady a moc se neprojevuje.