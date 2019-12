„Viděl jsem hráče a chtěl jsem ho trefit. Nevím, jestli se přetočil na poslední chvíli. Dopadlo to takhle, dál bych to nekomentoval. Je to rozhodnutí rozhodčích. Ale vždycky je to nepříjemné, pravidla jsou tady nějak nastavená a musíme je respektovat. Doufejme, že se to příště nestane. Musíme se faulů vyvarovat a v dalších zápasech hrát disciplinovaněji,“ řekl autor třetí české branky.

Co nakonec zápas rozhodlo? Váš špatný začátek, který byl úplně opačný, než proti Rusku?

Rozhodlo to, že jsme měli hrát šedesát minut tak, jak jsme končili třetiny. Vždycky jsme na konci měli obrovský tlak, lidi nás hnali. Ale my takhle musíme hrát šedesát minut. Troufnu si říct, že to tak bylo, vypadalo by to dneska úplně jinak. Pokud jde o úvod, vstřelili šťastný gól. Ani nevím, co k tomu říct. Bohužel to nedopadlo. Chvilkama jsme měli obrovské šance my, chvilkama oni. Takový je hokej, teď se musíme soustředit na Ameriku.

Přitom třeba přesilové hry vám šly, že?

Dali jsme z nich dva góly, mohlo jich tam ale padnout i více. Musíme se na to podívat a každý zápas to může být lepší.

Zaujali vás Němci? Zdá se, že nemají špatný mančaft.

Pro mě je to soupeř jako každý jiný. Jsou velice kvalitní, podle mě o nic horší než Amerika a Kanada. My se musíme na každý zápas připravovat stejně. Ať už jsou to Němci, Kazachstán, Kanada nebo Amerika. Je to výborný tým, mají tam super hráče – třeba ten malý kluk s osmičkou, s mřížkou (Stützle). Myslím, že jsou zajímavý tým.

To, co jste nečekaně získali, jste dneska ztratili?

Já bych to takhle nebral. Prohráli jsme zápas, někdy to přijít muselo a my jsme si to vybrali dneska. Teď před sebou máme Ameriku, na kterou musíme vlítnout a hrát o všechno.

Po vašem gólu na 3:4 jste to hecoval. Věřil jste, že se to podaří dotáhnout?

Já myslím, že jo, věřili jsme furt. Taky jsme 2:0 vedli proti Rusku a pak to bylo 2:2. V tomhle je hokej krásný, že to není nikdy konec. Z 5:0 se může stát 5:5. Věřili jsme celou dobu, ale bohužel nám to tam na konci nepadlo.

Video vás nepřibrzdilo?

Já si nemyslím. My jsme od začátku věděli, že to platí. Řešilo se tam asi jen něco s časem, věděli jsme, že to bude gól.

Určitou roli může hrát v konečném účtování i skóre. Je pozitivní, že jste to stáhli na 3:4?

Hlavně jsme chtěli ten zápas vyhrát. Bohužel jsme tahali za kratší konec. Musíme si teď rozebrat chyby, které nás ten zápas stály. Aby se už neopakovaly.

Berete to tak, že čtvrtfinále je pořád hodně reálné?

Já si myslím, že reálné je všechno. Je to turnaj, může se stát úplně cokoliv. My teď musíme do Američanů naletět, hrát dobře systém, být disciplinovaní a připravit se na ně.

V čem budou zámořské týmy nejsilnější, nejhorší pro vás?

Mají obrovskou kvalitu, každý druhý kluk je tam draftovaný. Ale tady jsou si podle mě všechny týmy rovny. Kazachstán se Slovenskem byl vyrovnaný, my dneska s Němci, s Rusy taky. Myslím si, že tady draft velkou roli nehraje. Musíme to ubojovat jako proti Rusům.

Jaká byla v kabině nálada?

Jestli má někdo dobrou náladu po porážce, je pro mě regulérní blbec. My jsme zklamaní všichni, hrozně jsme si přáli, aby to vyšlo a měli bychom nějaký klid. Zakopali jsme se do toho našim špatným výkonem a teď se z toho dostaneme jen sami.

Pomůže volný den?

Jo, půlnocí to končí. Zítra musíme dobře odtrénovat a připravit se na Ameriku.