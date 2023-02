„Určitě je to velice cenné vítězství. My si uvědomujeme, že jsme udělali velký krok k tomu, abychom byli v play-off,“ uvedl kouč domácího celku Martin Janeček.

Frýdek-Místek je nyní v tabulce devátý. Před posledním kolem základní části má náskok dvou bodů na jedenáctý Kolín. Desátá Slavia na rysy ztrácí bod jeden. „Samozřejmě víme, že se tabulka pořád ještě motá, ale už nám chybí jen malý krůček. Teď záleží na nás, jak se připravíme na další zápas,“ řekl Janeček.

Poslední zápas základní části Frýdek-Místek odehraje ve středu v Litoměřicích, do kterých odjíždí už po dnešním tréninku. „Nebudeme se dívat doprava ani doleva, my jsme odhodláni si to uhrát sami. Nebudeme sledovat, jestli někdo vyhraje či prohraje. Je to sice zamotané, ale jak říkám, je to stejně jen a jen o nás a my se na to musíme připravit,“ dodal Janeček.

Do vyřazovacích bojů postupuje desítka nejlepších.