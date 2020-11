V uplynulém ročníku si Raška poprvé vyzkoušel zámořskou soutěž. Letos už oblékl dres extraligového Třince a prvoligového Frýdku-Místku, taky prošel draftem NHL, v němž na něj ukázalo San Jose, a pak se dočkal i své premiérové reprezentační pozvánky.

Trenér Filip Pešán Rašku nominoval na Karjala Cup, kde mu, společně s dalšími juniory, dal šanci v duelu s Ruskem. „Bylo to super, moc jsem si to užil. Akorát mě mrzí, že jsme prohráli,“ řekl po porážce 0:3.

Sborná, která do Finska vyslala juniorský výběr, celý turnaj vyhrála. „Byl to menší hokejový zázrak, jako před lety triumf USA na olympiádě. Akorát teď to byl jen Karjala Cup,“ usmál se Raška, jenž tuší, že Rusové budou velmi silní i na blížícím se juniorském šampionátu. „Jsou silní každý rok. Pokaždé útočí na nejvyšší pozice,“ dodal.

Čeští hokejisté proti Rusku v žádném případě nepropadli, bylo však znát, že jsou oproti svému soupeři nerozehraní. „Bylo to těžké. Neměli jsme za sebou žádné zápasy, je to úplně něco jiného, než trénink,“ vrátil se k utkání s Ruskem Raška, který byl se svou reprezentační premiérou vcelku spokojen. „Neodehrál jsem to zle. Ale těžko se to hodnotí, byl to jen jeden zápas. A klidně to mohlo být i lepší,“ uvedl mladý útočník. „Když jsme věděli, že nastoupíme proti ruské dvacítce, tak jsme ani tolik nervózní nebyli. Ale nervozita tam byla z toho, že se jedná o první zápas za áčko,“ doplnil.

Život v bublině

Čeští hokejisté byli během Karjala Cupu v bublině. „Bylo to zvláštní. Ale na druhou stranu jste tam s kluky, které jste dlouho neviděl,“ zavzpomínal na finský turnaj rodák z Kopřivnice, jenž si velmi vážil toho, jak mladíky v reprezentaci přijali ostřílení mazáci. „To jsem si moc užil. Kluci nás vzali mezi sebe a brali nás jako součást mužstva,“ potěšilo jej.

Po Karjala Cupu se Raška vrátil zpátky do Slezska, už ve středu se ale opět připojí k reprezentaci. Tentokrát k té juniorské, se kterou se bude v Litoměřicích připravovat na mistrovství světa dvacítek.