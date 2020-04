Během loňské letní přípravy nečekal, že by mohl odehrát půl sezony v třineckém áčku. Stalo se, dokonce vstřelil v extralize mužů svůj premiérový gól. Obojí bere jako odměnu za boj, který podstoupil v juniorském věku. Kvůli zraněním vynechal skoro dvě sezony a hrozilo, že přijde o ledvinu i hokejovou kariéru. Jedenadvacetiletý útočník se ale vzepřel osudu, vrátil se do hokejového světa a s Oceláři se domluvil na další spolupráci.

„David je náš projektový hráč, který měl smůlu na zranění a málem proto skončil s hokejem. Byla by to škoda, před pár lety na reprezentační úrovni dokazoval, že patří k našim nejlepším hráčům ročníku 1998. Líbí se mi jeho bruslení a pohyb, ve kterém dokáže rychle změnit směr jízdy. Je to poctivý kluk a dohání manko, které nabral. Věřím, že se jeho hra ještě poroste,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Kofroň s podpisem neváhal. Váží si nabídky i pomoci, jakou mu klub poskytl při řešení jeho zdravotních problémů. „V Třinci jsem od čtrnácti let. Znám to tady a jsem typem člověka, který nemá rád v životě změny. Jsem ale také vedení klubu i trenérům v organizaci vděčný, že mě v těžké životní chvíli podrželi. Osobní rovina hrála velkou roli, že jsem prodloužil,“ vysvětlil.