Třinec – První porážku v nové sezoně utrpěli hokejisté Třince, kteří prohráli v pátečním utkání 3. kola extraligy s Kometou Brno 2:4. Výhru Jihomoravanů pečetil 40 vteřin před koncem krásným a zároveň hodně kuriózním gólem útočník Leoš Čermák. Oceláři využili dvě přesilovky, ve hře pět na pět však vyšli střelecky naprázdno. Kometa se posunula do čela tabulky. Jako jediná má stále plný počet bodů.

Kometa - Ilustrační. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

HOKEJ - TŘINEC - KOMETA BRNO 2:4

Když třinecký Polanský už po 126 vteřinách vycvičil Valábika a orazítkoval horní tyč, nikdo z domácích fanoušků nečekal, jak těžko se bude jejich tým prosazovat. Brňané bojovali, byli silní v osobních soubojích, hráli odvážně, za což jim byl odměnou vedoucí gól. Po závaru před Trvajem se dostali hosté do přečíslení tři na dva. Koreis posunul puk šikovně pod sebe na Zohornu, který vymetl pravý horní roh.

Třinečtí se snažili, ale dlouho nemohli najít recept na skvěle fungující brněnský stroj. Alespoň ve hře pět na pět. Jen co dostali domácí výhodu početní výhody, udeřili. A hned dvakrát. Nejprve se vřítil do útočné třetiny Růžička a svou čtvrtou brankou v sezoně ranou na vyrážečku srovnal. Třineckého kanonýra následně napodobil dorážející Bonk.

Jenže domácí nejen, že náskok neudrželi, ale ještě do přestávky o něj přišli. Zbytečný faul Květoně potrestal od modré střílející Bičánek, 68 vteřin před druhou sirénou otočil zápas ukázkovým bekhendovým blafákem Jan Hruška.

Brno pokračovalo ve výborném výkonu i ve třetí části. Přesto mohl Třinec dotáhnout zápas alespoň do prodloužení. Ve 48. minutě se po střele Bonka volalo videorozhodčímu. Puk ale brankovou čáru nepřešel a gól z toho nebyl. Neujal se ani Polanského výpad, který v dobré pozici pouze přestřelil.

V čase 59:15 byl vyloučen Valach a po oddechovém čase to zkusili Oceláři v šesti proti čtyřem. Stalo se však něco, co nikdo nečekal. Čermák z vlastního obranného pásma přímo z buly napálil puk tak šikovně, že ten skončil v třinecké brance.

„Celý zápas mi nešly buly. Radek (Bonk) je na nich strašně moc silný. Proto jsme se s kluky domluvili, že to budu hrát hned dopředu a zkusím to okamžitě vyhodit. Že to skončilo gólem, je ale náhoda," vykládal skromně brněnský kouzelník Leoš Čermák.

„Věděl jsem, že to bude hrát dopředu, proto jsem si taky posunul beka, ať jde za mě. Trefil to ale tak dobře, že to nemohl ani on zablokovat. Já jsem puk ani neviděl. Letěl vzduchem snad přes celé hřiště, pak dopadl těsně před brankou a k naší smůle se do ní stočil," popisoval celou kuriózní akci Bonk.

Vůdci Ocelářů se utkání dobře nehodnotilo. „Nezahráli jsme moc dobře, to co jsme chtěli. Brno je kvalitní soupeř, a když nezahrajete to nejlepší, tak moc šancí na výhru nemáte," pochválil Bonk výkon Komety. „Nejdůležitější byl závěr druhé třetiny, kdy to soupeř dvěma rychlými góly převrátil na svou stranu a ve třetí třetině už hrál to, co potřeboval. Tedy výborně bránili střední pásmo. Pohlídali si to," dodal Radek Bonk.

