Jihomoravané po sedmi venkovních porážkách v řadě zabrali, dvěma góly a přihrávkou se blýskl útočník Martin Zaťovič.

Zkušený reprezentant poslal hosty do vedení v oslabení po výpadu dva na jednoho. „V úvodu jsme hráli rozlítaně, oni se dostali do přečíslení a šli do vedení. V kabině jsme si říkali, že to takhle budou hrát, většinou právě na ně čekají. Z toho nám dneska dali tři góly. Těžko jsme mohli takový zápas vyhrát,“ řekl obránce Třince Martin Gernát.

Byl to právě on, kdo ještě do první pauzy v přesilovce srovnal, další branky už ale střílela pouze Kometa. „Byl to těžký, vyrovnaný zápas. Třinec hraje doma výborně, je to kvalitní mančaft ze šestky. Pro nás to jsou zlaté body. Ten první gól byl pro nás vzpruha. Mohli jsme hrát defenzivněji, pro domácí to pak bylo složitější,“ uznal Zaťovič.

„První gól jsme inkasovali v přesilové hře a dostali soupeře na koně. Druhému předcházela ztráta na útočné modré, při třetím jsme byli zase nedůrazní v našem brankovišti. Kluci makali, snažili se, ale neměli jsme potřebný hlad po gólech. Neprosadili jsme se více, dali jsme jen jeden gól a na ten nemůžeme vyhrát,“ uzavřel trenér Třince Marek Zadina.

Třinec – Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Gernát (M. Stránský, Marcinko) – 4. Zaťovič (Mueller), 34. Plekanec, 37. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 43. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Pešina, Micka – Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4443.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – M. Stránský, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, Polanský, Hrňa – Martynek, Novotný, Adamský – Szturc. Trenér: Zadina.

Brno: Vejmelka – O. Němec, Bartejs, Glover, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič – Orsava, Plekanec, Hruška – Vincour, Lev, Svačina – Kucsera, Kusko, L. Horký. Trenér: Zábranský.