Stále úřadující mistři odjeli na Hanou v notně omlazené sestavě, do sestavy se dostalo několik hráčů, které trenéři potřebovali vidět v akci.

O jejich víceméně smolné porážce rozhodl půl minuty před koncem pětiminutového nastavení domácí Svoboda poté, co chvíli předtím na druhé straně skvěle zasáhl proti třinecké střele brankář Kacetl.

To bylo velmi příznačné, protože právě jemu mohou domácí vděčit za první výhru v soutěži. Oceláři si totiž na Kacetlovi vylámali zuby, neproměnili řadu příležitostí a snad pět tutovek jen během prostřední periody, ve které měli Přerovu odskočit na větší brankový rozdíl. Místo toho domácí srovnali.

V poslední třetině pak šli do vedení, na 2:2 srovnal Ondrej Šedivý, jenž se chystá na novou sezonu ve Frýdku-Místku, partnerském klubu Třince, a je možné, že si několik extraligových duelů za Oceláře zahraje. Vlastně je to spíš dost pravděpodobné.

„Utkání bylo velmi vyrovnané. Věřím, že pro kluky které jsme zařadili do sestavy, to byl zápas, který si přáli mít. Že to nedopadlo výhrou, je věc druhá. Náš tým hrál na maximum. Domácí podpořil velmi dobrým výkonem brankář, ten Přerov udržel v utkání. Jsme rádi za bod do tabulky a nyní se už těšíme na zápas proti Vítkovicím, kde se rozhodne o postupujícím,“ nebral porážku tragicky trenér Ocelářů Václav Varaďa.

I tak se jeho tým drží v čele skupiny D s 10 body, Zlín a Vítkovice mají devět, takže je jisté, že ve čtvrtek ve Werk Areně se v přímém souboji krajských rivalů Třince a Vítkovic rozhodne.

Zubr Přerov – Oceláři Třinec 3:2 p (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Zbořil (Klimíček), 48. Pšurný (Hrabal, Král), 65. Svoboda (Dostálek) – 11. D. Kofroň (Šedivý, Hrehorčák), 54. Šedivý (D. Kofroň, Hrehorčák). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 8:8, navíc Hejcman, Doležal, Forman – Kurovský 10 min. OT. Využití: 2:2.

Třinec: Raszka (30. Suchánek) – Musil, Galvinš, Adámek, Zahradníček, Michálek, Husák – O. Kovařčík, Veselý, Chmielewski – Šedivý, Roman, Hrehorčák – Kurovský, Stuchlík, D. Kofroň – A. Kofroň, Kaukič, Matiaško – Mach. Trenér: Varaďa.