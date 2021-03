Pražané totiž proti Kometě nezakolísali. „Samozřejmě jsme si přáli Prezidentský pohár mít, ale nebylo nám přáno. Tím však sezona nekončí. To hlavní se rozběhne asi za čtrnáct dní. Tam potřebujeme být lepší a vítězství se počítají víc,“ poukázal trenér Třince Václav Varaďa na blížící se play-off.

Podobně mluvil i obránce Martin Gernát, který gólem na 3:4 dal Slezanům naději na body. „Pochopitelně je to škoda, když jsme byli tomu blízko, ale v šatně jsme si řekli, že na to nebudeme myslet. Sezona se nehraje na základní část, ale na play-off a my se připravíme na to, abychom vyhráli titul,“ uvedl.

Oceláři přitom začali skvěle. Po Růžičkově gólu vedli, jenže ještě v první třetině během šesti minut třikrát inkasovali, navíc v polovině základní hrací doby přidali Bruslaři čtvrtou branku. „Nemůže se nám v tomto čase před play-off stávat, že dostaneme takto góly. První třetinu musíme zvládnout lépe. Tak, jak jsme hráli ve třetí části, musíme hrát celý zápas,“ řekl Gernát.

„Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře, jenže pak se nám hra zhroutila. Oni měli asi pět šest přečíslení, dali tři góly a to nás asi hodně nalomilo,“ přiznal obránce Marián Adámek. „Pořád jsme ale chtěli vyhrát, protože jsme chtěli být první v tabulce, šli jsme si za tím. Bohužel se nám první třetina hodně nepovedla,“ dodal.

Celek zpod Javorového mrzel i závěr, v němž ho o přesilovou hru a tlak připravilo vyloučení za nedovolené bránění. „To se také nemůže stát, když potřebujeme vyrovnat a máme převahu jednoho hráče. Ale stalo, snažili jsme se, ale už to bylo těžké,“ pokrčil rameny Gernát.

V tom, že Třinec absolvoval dvě střetnutí ve dvou dnech, problém neviděl. „Asi každý hráč zažil back-to-back zápasy, že se hrálo dva dny po sobě, takže je to o individuálním přístupu. Každý ví, co má dělat, každý z nás je profesionál. Navíc nás tohle čeká v play-off, takže jsme si to mohli vyzkoušet. Je to náročné, ale musíme to zvládat,“ uzavřel Martin Gernát.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Martin Růžička (Freibergs, M. Adámek), 39. Hrňa (M. Adámek), 47. Gernát (M. Doudera, M. Stránský) – 11. Najman (P. Kousal), 15. Šťastný (Kotala, J. Růžička), 17. Najman (Flynn), 31. A. Zbořil (Kotala, Jääskeläinen). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Frodl, Kis. Vyloučení: 3:2, navíc Martin Růžička (Třinec) 10 minut. Využití: 0:1. Bez diváků. Hráno ve ŠKO-ENERGO Aréně v Mladé Boleslavi.

Třinec: Kacetl (21. Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, Rodewald, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Chmielewski – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Bernad, Fillman, Dlapa, Pláněk, Moravec – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.