Dalším hrdinou hostů byl útočník Erik Hrňa, autor obou branek v základní hrací době. „Už po minulém zápase jsme si řekli, že naše hra musí být úplně jiná, důraznější, více do brány, a když nám tam nepadají žádné pěkné góly, tak jít po hlavě do brankoviště. Dneska si myslím, že se nám to celkem dařilo, jen škoda, že nemáme všechny body. Ceníme si ale toho, že jsme to konečně byli my,“ řekl spokojeně Hrňa po zápase.

Mužstvo využilo celkem dvě přesilové hry. „Měli jsme jich dost, i čtyři na tři, pět na tři, ale Káša (brankář Kašík) to tam parádně chytal. Škoda, že jsme ještě jeden gól nepřidali a neodvezli si tři body,“ zopakoval Hrňa.

Oceláři se tak dostali zpět na vítěznou vlnu. Navíc vedení v tabulce před druhou Spartou navýšili na čtyři body. „Začátek sezony se nám povedl, bohužel teď byl poslední tři čtyři zápasy útlum, nešlo nám to tak, jak jsme chtěli, tak jsme se vrátili k poctivé hře, zezadu, důrazně, do brány. Věřím, že s tím později přijdou i pěkné góly,“ uzavřel Erik Hrňa.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Bylo to hektické, spousta přesilovek a oslabení. Na naší straně maximální bojovnost a vynikající výkon Kašíka. Mohli jsme myslet i na druhý bod, v prodloužení jsme měli příležitost, ale rozhodl soupeř. Po těch minulých zápasech jsme rádi, že jsme dnes bodovali, byl tam dobrý kolektivní výkon. Ohledně pokračování Lukáše Vopelky se vyjádříme ve čtvrtek, dneškem mu skončila měsíční zkouška. Po polovině soutěže nemáme moc bodů, ale bylo to hodně dáno zraněními. Odtáhla to hrstka hráčů, teď se většina vrátila. Nějak jsme to přežili, tak věřme, že to bude lepší. Máme dobrý tým, ale musí být kompletní. Pokud však budeme bojovat jak dnes, nejsme bez šance s nikým."

Marek Zadina (Třinec): "Chtěl bych poděkovat našemu týmu za to, jakou hru předvedl. Kluci hráli velmi dobře, srdcem, bojovně. Dostali jsme se do spousta šancí, což byl náš záměr. Moc se nadřeme na góly, musíme zjednodušit hru, tlačit se více do brány. To se ale dnes celkem dařilo a jsme rádi, že se nám povedlo proměnit také přesilovky. Těší nás dva zasloužené body a ještě jednou děkuji týmu za velmi dobrý hokej."

PSG Berani Zlín – Oceláři Třinec 2:3 PP (1:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Honejsek (Gazda, D. Řezníček), 27. Vopelka (Herman) – 9. Hrňa (Martin Růžička), 33. Hrňa (Martin Růžička, Gernát), 64. Martin Růžička (D. Musil, M. Stránský). Rozhodčí: Kika, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. Bez diváků.

Zlín: Kašík – D. Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Dluhoš – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš, Herman, Vopelka – Z. Okál, Honejsek, Šlahař – Ondráček, P. Sedláček, Karafiát. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, Hrehorčák – O. Kovařčík, M. Kovařčík, M. Stránský – Šedivý, Mikulík, Martynek – Hrňa, Jonáš Peterek, Dravecký – Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.