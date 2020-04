V případě hráčů se omezení týká zatím jen březnové a dubnové výplaty, u ostatních zaměstnanců vše platí od 1. dubna až do odvolání. „Každý z nás dennodenně vidí, jak se vyvíjí současná situace ve světě, v Evropě, v Česku, v Ostravě. Současná krize má velice negativní dopad na ekonomické prostředí u nás a tím se přímo neblaze dotýká i dění v našem hokejovém klubu. Bohužel,“ uvědomuje si šéf ostravského klubu Aleš Pavlík.

Bylo dlouho jasné, že právě Vítkovice k tomuto kroku budou muset sáhnout, což Deníku Aleš Pavlík v minulém týdnu naznačil. „V rámci našeho regionu se již několik let potýkáme se složitou ekonomickou situací, především v případě těch největších podniků, a je jasné, že současná krize spojená s koronavirem tento dlouhodobý stav ještě zhorší. Jednáme, jednáme a čekáme, jak velký dopad to bude mít. Že se nás to dotkne, je už jisté. Jen je otázkou, jak moc. Bohužel,“ prozradil před pár dny nejvyšší muž vítkovického hokeje.

V sázce je podle Pavlíka zachování ekonomické a finanční rovnováhy klubu. Vítkovice však nešly cestou jako některé zahraniční kluby, které hráče rovnou propouštějí. Místo toho napodobily brněnskou Kometu, liberečké Bílé Tygry nebo fotbalové giganty Spartu Praha s Baníkem Ostrava, kteří rovněž šetří.

„Domluvili jsme se s našimi hráči i se všemi zaměstnanci na snížení platů a já bych chtěl osobně takto všem hráčům i zaměstnancům HC Vítkovice Ridera poděkovat za vstřícnost a pochopení a přistoupení na podmínky tohoto krizového opatření. Velice oceňuji jejich přístup a loajalitu v této těžké době,“ dodal na oficiálních stránkách Pavlík.

K celé věci se vyjádřil na webu také kapitán Jan Výtisk. „Bohužel žijeme v těžké době, která si taková opatření žádá. Není to snadné pro nikoho, ani příjemné, ale všichni chápeme, že je potřeba se nyní uskromnit v zájmu pomoci našemu klubu, v zájmu zachování ekonomicky stabilních Vítkovic. Takže jsme na úsporná opatření i my hráči přistoupili,“ objasnil postoj kabiny zkušený obránce.

„Moc dobře každý z nás ví, že se v těchto dnech nesnižují platy jen nám, ale zažívají to ve svých zaměstnáních i naši fanoušci. Příjemné to není, ale věříme, že to všichni společně co nejrychleji přečkáme a znovu se nám všem bude dařit,“ dodal Jan Výtisk.

Kromě tohoto omezení ale Vítkovice také pomáhají v souvislosti s bojem proti koronaviru. V minulých týdnech vyzvaly veřejnost k nošení roušek, navíc klub věnoval zdarma dobrovolným organizacím trika a textil vhodný k výrobě roušek a výrazně pomáhá s distribucí roušek potřebným institucím.