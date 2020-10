Kdy a jak tedy soutěž odstartuje, to v tuto chvíli nikdo netuší. „Cokoliv teď plánovat je prakticky nemožné. Musíme počkat na vývoj situace a zmírnění vládních opatření,“ uvedl předseda Beskydské amatérské hokejové ligy Lukáš Skotnica.

V úvodu sezony jste nemohli hrát kvůli problémům v Českém Těšíně. Nešlo zápasy odehrát jinde?

K naší smůle se situace vyvíjela postupně. Nejprve jsme dostali informaci, že se začne o týden později, takže jsme se rozhodli odložit první kolo. Za týden se situace opakovala a pak znovu. Odehrát zápasy jinde je pro nás ale složité. V minulosti už se začínalo například v Havířově, ale dost značně se nám tím zvyšují náklady, což je asi ten hlavní důvod, proč jsme čekali na Těšín.

Potom vás zase zastavil koronavirus. Jak velká to je rána?

Koronavirus je obrovským problémem pro mnoho sportovních organizací. Já osobně jsem nebyl optimistou a čekal jsem, že to na podzim dopadne tak, jak to dopadlo.

Nebojíte se, jestli se letošní sezona vůbec rozjede?

Je nutné si přiznat, že i tato možnost je ve hře. Pracujeme s několika variantami odehrání soutěže. Udělali jsme si průzkum mezi týmy a připravíme si nějaký plán. Je jasné, že kompletní sezonu už neodehrajeme, na to už prostor nebude. Takže to nejspíše vypadá na jedno kolo základní části a následné play off.

Kolik vaši soutěž hraje celkem hráčů? A jak moc náročný pro ně potom bude návrat k hokeji?

V lize máme pro tuto sezonu na soupiskách 236 hráčů. Já vždy říkám, že BAHL je liga sportovců. Spousta hráčů se věnuje i jiným sportům, takže já věřím, že se kluci udržují v kondici i bez hokeje a návrat na led zvládnou bez problémů. Ale je pravda, že některé týmy se asi budou rozehrávat trošku déle a to může být vzhledem ke zkrácené sezoně trošku problém.

Nebojíte se o budoucnost BAHL?

I kdyby nastala ta nejhorší varianta a my se rozhodneme zrušit celý ročník, tak věřím tomu, že BAHL by to zvládla. Netvrdím, že BAHL zde bude napořád, ale koronavirus ji nepoloží. Většina týmů určitě zůstane pohromadě a budou se chtít vrátit a i nadále hrát kvalitní amatérskou ligu.

Taky máte své partnery. Budou vás podporovat i nadále?

Co se týče partnerů, tak BAHL momentálně není závislá na žádné spolupráci. Veškeré náklady si hráči platí sami. My se nadále budeme pokoušet získat nějaké dotace na provoz, abychom týmům mohli trošku na tom startovném ulevit. Teď však nezbývá než věřit, že se situace nějakým způsobem uklidní a svět se vrátí do normálu.