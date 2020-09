Rysi měli už v sobotu vstoupit do nového prvoligového ročníku. V úvodním kole Chance ligy měli zavítat na led Třebíče, ve středu je venku čekal Kolín a příští sobotu doma Prostějov. Ani jeden z těchto zápasů se ale v plánovaném termínu neodehraje.

Na vině je koronavirus a několik pozitivních nálezů onemocnění covid-19. „Tým tak přerušil přípravu a nenastoupí k plánovaným utkáním Chance ligy proti Třebíči, Kolínu a Prostějovu. Hledají se náhradní termíny,“ stojí v prohlášení na oficiálním klubovém webu. „Klub postupuje podle pokynů KHS a nebude poskytovat dodatečné informace a vyjádření,“ píše se v něm dále.

Milan Mikulík: Chceme udělat lepší výsledek než loni

Začátek sezony nebude pro Rysy takový, jaký si plánovali, cíle Frýdku-Místku se ale nemění. Svěřenci trenérů Wojnara a Raszky chtějí skončit lépe, než naposledy. Tedy postoupit do play off.

Rysi v přípravě sehráli osm zápasů, ze kterých tři vyhráli. V posledním přátelském duelu narazili na Porubu a po první třetině vedli už 4:1. Ostravané ale zabrali, v poslední třetině nasázeli pět branek a nakonec brali výhru 8:4. „I tak bych ale přípravu hodnotil dobře. Byla kvalitní,“ řekl kapitán Frýdku-Místku Milan Mikulík.

Nikdo neví, jak moc bude v průběhu letošního ročníku úřadovat koronavirus, Rysi ale věří, že se jim ročník podaří, a že si zahrají ve vyřazovacích bojích. „Půjdeme do toho pokorně a zkusíme se poprat o play off,“ prohlásil Mikulík. „Jsou tady kluci, co si to loni zkusili. Doufám, že to budou brát více na sebe a budou schopni rozhodovat zápasy,“ dodal.

Devětatřicetiletý útočník bude znovu patřit k lídrům týmu, ve kterém se opět objeví řada mladíků. „Už ví, o čem to tady je. Myslím, že letos budeme silnější,“ věří Rysům jejich kapitán.

Chance ligu letos bude hrát Jágrovo Kladno, soutěž se navíc rozšířila i o další týmy, což Mikulík kvituje. „Jsem za to rád. Bude tady více kvalitnějších soupeřů, což je super pro mladé,“ říká zkušený útočník, který se ve Frýdku-Místku chystá už na svou čtvrtou sezonu. Naopak premiérový ročník čeká v týmu na Ondřeje Šedivého. „Je kvalitní a má týmu co dát. Na ledě je spousta situací, ve kterých to bude brát na sebe. Budeme na něj spoléhat,“ dodal Mikulík.