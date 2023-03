/ROZHOVOR/ Své splnili už o víkendu, když v předkole vyřadili nejrychlejším možným způsobem Litvínov. Pak mohli jen sledovat, koho jim osud pro čtvrtfinále extraligového play-off přihraje. Nakonec si hokejisté Třince zopakují loňské finále, tentokrát se ale bude začínat na ledě pražské Sparty (v neděli a v pondělí). Trenér Zdeněk Moták je rád, že si tým mohl po boji se Severočechy odpočinout. „Samozřejmě, já jsem to sledoval a říkal si, koho bych chtěl, ale tam si nevyberete. Soupeři jsou všichni těžcí, všichni mají svoji kvalitu,“ prohlásil zkušený kouč.

Fanoušci při utkání Třinec - Vítkovice (2. listopadu 2022). | Video: David Hekele

Všichni mají svou kvalitu, ale nemusela to být Sparta…

Nemusela, ale je to Sparta. (usmívá se)

Jak trenér prožívá chvíle, kdy se vám mění soupeř téměř z minuty na minutu?

Aušus (trenér Liberce Patrik Augusta) to řekl dobře. Tři nula, to není žádný průběžný výsledek, žádný stav. Před lety jsem řekl, že vést 4:1 po dvou třetinách je to nejhorší, co se může stát. Samozřejmě jsem dostal patřičně naloženo, ale já to opravdu nemám rád. Dostanete na 2:4, do desáté minuty je to 3:4 a už se klepete. A když vám pak srovnají, tak už jsou na koni a těžko se to průběh a vývoj toho utkání otáčí.

Co vás tedy proti Spartě čeká?

Určitě to budě těžké. Je to klub, který získal 99 bodů v základní části, skončil na třetím místě, takže pro nás velice těžké. Je to společensky, kulturně a hlavně sportovně kvalitní soupeř. My se těšíme, a uděláme vše pro to, abychom byli co nejlépe připraveni.

Pomohlo vám nějak předkolo?

Hlavně v sebevědomí.

Váš kolega Vladimír Országh si užil Litvínov, kde dříve působil, teď tedy Spartu, kterou jste v minulosti vedl vy…

Já si myslím, že je to v celku jedno. Kvalita soupeřů je už ve čtvrtfinále výborná a maximální. Z kluků, když jsem tam před pěti šesti lety byl, jich tam už moc není. Ale samozřejmě se na to díváte, že hrajete proti Spartě, mužstvu z hlavního města, je tam prestiž. I směrem k loňskému finále.

Třinec hrál zodpovědně. Je těžké ukočírovat hráče, aby tak hráli pořád?

Oni mají svoji zkušenost, která tomu velí, že je zapotřebí hrát dobrým systémem. Když si vezmete zpátky několik mistrů, hráli dobrou obrannou hrou. Nevyhrává se útočným systémem, vyhrává se kvalitní dobrou obrannou hrou. I na mistrovství světa to tak bylo. Naše mužstvo získalo pod Karim (Jalonenem) bronz dobrou obrannou hrou.

S tím souvisí i brankář, vy jste v předkole dal přednost Marku Mazancovi před Ondřejem Kacetlem. Proč?

Mazi měl velice dobrá čísla.

Sérii začínáte venku. Je to výhoda, nebo naopak?

Chcete za každou cenu získat body, takže je to úplně jedno.

Se silnými mužstvy jste v sezoně odehráli velmi dobré zápasy, ale často jste je nedovedli do úspěšného konce…

Spíše než třetiny, jsme měli momenty… Třeba na Spartě jsme dostali gól v poslední minutě na 0:1, v dalším zápase také na Spartě jsme inkasovali v první pětiminutovce dva góly a domácí vedli 2:0. Potom ty zápasy, obecně, byly vyrovnané. Chyběly nám tam ty pasáže, detaily, krátké momenty, které jsme nezvládli.

A táhlo se to celou sezonu…

Ano. Bylo to proti Olomouci, proti Spartě, bylo jich poměrně hodně oproti tomu, co bych si představoval.

Na takový mančaft…

Jo, no…

Na druhé straně jste rozehraní, Sparta nikoliv. Co myslíte?

Vezměte si reprezentační pauzu. Ta je vždy nějakých deset dní. První zápas je pak pro všechny těžší. Teď oni nehrají čtrnáct dní, my nastupujeme po týdnu, kdy jsme si udělali lehké volno, a teď už trénujeme. Ano, může tam být jakýsi problém, ale nemyslím si. Všichni jsme profíci, všichni se na ten zápas připraví. Otázka může být v rozehranosti, ale přístup a nasazení budou maximální.

Jak vypadá mužstvo po zdravotní stránce?

Jsme zdrávi.