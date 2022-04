S představením svých svěřenců byl spokojený. „Dneska jsme si zasloužili vyhrát. Šedesát minut jsme pracovali a byli jsme za to odměněni. Dali jsme spoustu gólů, tím jsme si pomohli. Přestože jsme možná lacině inkasovali, tak si myslím, že celkově byl náš výkon velmi dobrý a vážíme si, že máme třetí bod v sérii. Jedeme do Prahy a věřím, že to tam ukončíme,“ uvedl Václav Varaďa.

Dá se říci, že jste konečně hráli celých šedesát minut, jak jste si přáli?

Určitě to byl náš nejlepší zápas v sérii. Že nám to tam napadalo, to je věc druhá. Jen potřebujeme dát o gól více než soupeř a dneska si kluci za tím šli. I přesto, že mohli být skleslí, nebo mohla být narušená psychika po tom obratu v první třetině.

Neovlivnil vás kuriózní gól Němečka přes celé kluziště, ani následná trefa Sparty na 1:2. Ukázala se síla týmu?

Nepoložilo nás to. Já klukům říkal, že když do toho dají vše, tak vyhrají. Dali do toho vše a vyhráli jsme.

Hráli jste útočněji než obvykle, souhlasíte?

Hrajeme podle toho, co nám také soupeř dovolí. Dnes to jejich brankářům několikrát propadlo. Erik (Hrňa) to trefil do toho jediného volného místečka. Prostě mu to tam přišlo a trefil to. Ten gól nám taky pomohl, za to jsme rádi.

Takže odvážnější a ofenzivnější hra spíše vyplynula ze zápasu, než že by to bylo plánováno?

Chtěli jsme vyhrát. Protočili se všichni gólmani, někdy to tak je. Chtěli jsme hrát zodpovědně a dařilo se nám to. Sparta má svoji kvalitu, udělala nám to těžké, ale dnes nám to napadalo. Potřebujeme i v dalším zápase dát o jeden gól více než soupeř.

Protočil jste centry, v prvním a druhém útoku si místo vyměnili Tomáš Marcinko a Petr Vrána. Proč?

Martinovi Růžičkovi to tam delší dobu po návratu k Petru Vránovi nepadalo. Malinko se nám to v útoku zadrhlo, Tomáš s ním má už historii, hráli spolu několik sezon, kdy Tomáš i Martin dali spoustu gólů. Musím říct, že to oba útoky oživilo a kluci byli za to odměněni.

Loni jste v den svých narozeniny slavil titul, teď vám hráči věnovali adrenalinový zážitek. Jaké bylo?

Určitě to bylo speciální, vážím si toho. Fanoušci byli skvělí, je to něco neskutečného. Nerad bych to vztahoval na sebe, tým chtěl vyhrát, i když to hráči také měli v hlavách. Vyšlo mi to na duben, jsem ve znamení Býka, to mě taky poznamenává v trenéřině. Vážím si toho, jak tým dneska hrál a vyhrál.

Historie říká, že páté zápasy ve finále rozhodují, ale jedna výhra vám ještě chybí. Co na to říkáte?

Odpočineme si, zítra se krátce rozbruslíme a připravíme na další zápas. Bude to ve skvělé kulise v Praze, oba týmy to budou chtít urvat. A věřím, že to dáme.

Už víte, kdo bude chytat?

Jeden tam půjde. (usmívá se) Půjde tam gólman, o kterém jsem přesvědčený, že to zavře. A když to nezavře, tak tam půjde ten druhý a ten to bude chtít zavřít. Tak to ve sportu chodí

Opřít se můžete také o zkušenosti, viďte?

Máme dostatečně zkušený tým. Kostra se hodně změní v následující sezoně, je to taková poslední šance být pohromadě a tým to taky vnímá. Přijdou jiní trenéři, změní se tady určitě spoustu věcí. Tihle kluci spolu zažili spoustu bitev, věřím, že je to posílilo a budou to chtít ve zbytku série prodat.