I letos čeká vyrovnané a emotivní souboje. „Pořád je to semifinále. Oba týmy chtějí postoupit dál a věřím, že to takhle bude vypadat i na ledě v sérii. V obou,“ říká Varaďa.

Kanonýr Ocelářů Růžička: Boleslav? Vybavilo se mi loňské semifinále. Bude to boj

Čekal jste, že by vaším soupeřem pro semifinále mohla být Mladá Boleslav, která překvapivě vyřadila Hradec Králové?

Po očku jsem další série sledoval. Hradec se dostal do problémů a viděl jsem na Boleslavi větší chuť a drajv. Jeli na krev a myslím si, že tímhle Hradec udolali a zaslouženě postoupili. Pro ně je to super po základní části, kterou neměli dobrou. Je to těžký soupeř. Vyzkoušeli jsme si to minulý rok a hráči ví, co je čeká. Budeme se snažit připravit tak, abychom byli v sérii lepší, než jsme byli loni.

S Boleslaví jste absolvovali sérii na sedm zápasů, měli jste namále. Byl to nejkritičtější okamžik během play-off?

Tak namále… Vyhráli jsme zlato. Nepočítá se namále, hlavní je výsledek. Hráči si toho určitě váží a teď zpětně vnímají, že byla dřina postoupit do finále, a že nám to Boleslav udělala nesmírně těžké. Určitě se z toho budou chtít poučit a podat ještě lepší výkony.

Ocelář Marinčin před semifinále: Kelemen? Držet mu hokejku a být u něj natěsno

Dá se něco vypíchnout kromě faktu, že jsou brusliví?

Velmi dobře jim chytal brankář, v celé sérii měl výkonnost stabilní. Dostávali góly v podstatě jen v závěrech utkání a určitě budou pracovat tak, aby se to neopakovalo. Chtěli bychom být v utkáních lepší, abychom nemuseli čekat na konec zápasu, kde bychom mohli vstřelit gól, který by nás posunul dál.

Ve čtvrtfinále jste se prosazovali vesměs až ve druhé polovině zápasu. Váš nejrychlejší gól přišel ve 29. minutě.

Nám stačí dát o jeden gól více než oni. Jestli nějaký dají, nebo ne, to je věc druhá. Fakt je mi to jedno. Hlavně, ať to kluci rvou, jdou na sílu. Věřím, že máme silný tým. Vědí, co to obnáší dostat se přes Boleslav a že udělají maximum, aby se postoupilo dál.

Proti Vítkovicím jste narazili na skvělého brankáře Aleše Stezku. Nyní by to ale chtělo zlepšit produktivitu, nemyslíte?

Musíme dát kredit Vítkovicím. Udělali nám to těžké. Stezka byl vynikající. Vzpomínal jsem Patrika Bartošáka, který kdysi chytal za Vítkovice a bylo to podobné. Dívali jsme se na statistiky utkání mezi Kometou a Vítkovicemi v minulém roce v předkole a všechny zápasy končily 1:2. Jakoby pokračovali v tomhle trendu. Vítkovice takhle hrají. Loni je zdobil dobrý gólman a letos zase. Bylo to náročné a možná i proto nebylo gólů více. Ale musíme si v těchto situacích poradit lépe, abychom se prosazovali častěji.

Hotovo! Oceláři z Třince jdou do semifinále, Vítkovice na ně nestačily

Vzhledem k olympiádě a zdravotním problémům hráčů bylo pro vás důležité první kolo zvládnout rychle a dát mužstvo zase dohromady?

Bylo skvělé, že jsme byli ve čtverce a měli jsme po základní části prostor na vyléčení šrámů. Mohli jsme si odpočinout, ale taky dobře potrénovat. Po Vítkovicích pak měli kluci čtyři kompletní dny volna, potom následoval dvoufázový trénink. Postupně ubíráme a ladíme to směrem k neděli. Těšíme se na start.

Takže jste necítil jiné naladění týmu před play-off?

Ani ne. Vnímáme, že loni tady byli jiní hráči, kteří nám gólově pomáhali. Závěr sezony Špaček s Rodewaldem, byl tady Matěj Stránský, který dával spoustu gólů. Malinko se nám síla týmu a gólů rozložila do všech útoků. Soupeři nás chtějí srazit z toho, kde jsme, a jak hrajeme. Je těžké tu výkonnost neustále opakovat, i pro hráče. V podstatě jedna sezona skončila (základní část), a teď se hraje o co všichni chceme.

Asi nehraje roli, že jste je čtyřikrát v sezoně porazili, že?

Ne. Loni jsme s nimi nehráli v základní části moc dobře a nakonec jsme v play-off postoupili. To je smazáno a jede se od nuly.

Derby Vítkovic s Oceláři v Ostravě přitáhlo 7435 diváků. Bylo choreo, najděte se

Boleslavský obránce Martin Ševc je nepříjemný hráč, v play-off to umí ještě vystupňovat. Je na něho speciální příprava, aby se hráči nenechali strhnout jeho pojetím?

Je to kapitán, zkušený hráč, prošel zahraničními soutěžemi. Tak, jak máme plán na soupeře, určitě máme i na jednotlivce. Zaměřujeme se na jejich silné i slabé stránky, jeho nevyjímaje. Jedná se o klíčového hráče v obraně. Budeme si na něj dávat pozor. V každém hráči i trenérovi jsou pozitivní i negativní emoce a je potřeba je v pravý čas krotit. Někdy se jde přes čáru, vystříkne to z hráčů i trenérů. Určitě se na tohle budeme zaměřovat, aby správné emoce tam byly v každém utkání.

Jak jste na tom s marodkou? Máte kompletní tým, nebo s někým stále nemůžete počítat?

Někteří hráči ještě doléčují drobné šrámy, ale jsme v plném tréninku a máme pět kompletních pětek. Nikdo v tuhle chvíli nestojí. Pro nás trenéry je to složité poskládat, všichni chtějí hrát. Ještě v těch nejdůležitějších chvílích. Věřím, že sestava, kterou dáme dohromady, odvede maximum.

Faksa pomohl malým hokejistům, Oceláři myslí i na děti uprchlíků z Ukrajiny

Na závěr nutná otázka, byť přímá odpověď asi nepadne. Kdo bude chytat?

Jeden z našich brankářů. (usmívá se) Je výborně připravený a záleží na něm, jak se bude prezentovat v utkáních. Teď ho ty puky trefují, v tréninku vypadají oba dobře. Rozhodneme se v nejbližší době tak, aby se to gólman dozvěděl minimálně dva dny dopředu a mohl se tak nachystat.