Extřinecký kapitán vnímá pozitivně i změnu v čele tuzemského hokeje. Nového předsedu Aloise Hadamczika zná dobře. "Super, že přišel nějaký impuls. Doufám, že nastanou změny. Pod Lojzou jsem odehrál všechna svá mistrovství světa. Za mě se jedná o výborného trenéra, který uměl komunikovat s hráči, i když médii prošla na jeho osobu spousta špíny, což moc nechápu," komentuje nového hokejového šéfa borec s více než třemi stovkami startů v NHL a pokračuje: "Alois Hadamczik je svérázný člověk, který věří svému názoru. Myslím, že v hokejovém svazu dojde k velkým čistkám. Náš hokej potřebuje změnu a doufám, že Lojza k ní pomůže a nasměruje český hokej na správnou cestu. Musí se toho ale hodně změnit, abychom mohli útočit na medaile každý rok. Hokejový svět nám vážně utekl."

Výrazná osobnost s férovým přístupem. Hráči pod Aloisem Hadamczikem hráli rádi. "Stačí se jen podívat, kdo všechno vždycky přijel. Na šampionáty jezdili Jarda Jágr, Marek Židlický, Patrik Eliáš nebo Martin Havlát. Jezdili úplně všichni. To co se kolikrát psalo, nebyla pravda. Reprezentovat chtěli všichni a v týmu byla pohoda," vzpomíná Krajíček na působení v národním týmu pod vedením Hadamczika. "On uměl nastavit regule a pravidla tak, aby to fungovalo. Respektoval hráče a my respektovali jeho. Medaile byly, mrzí mě i za něj, že nemá tu zlatou. Úspěchy ale pod ním byly a od té doby co odešel, už žádné nebyly," říká závěrem rodák z Prostějova.

Lukáš Krajíček

- narozen 11. března 1983 v Prostějově

- v reprezentaci odehrál 31 zápasů, získal stříbro na MS 2006, 2x bronz 2011 a 2012. Účast OH v roce 2014.

- v NHL odehrál 328 zápasů – kluby: Florida Panthers, Vancouver Canucks, Tampa Bay Lightning a Philadelphia Flyers. V roce 2010 si zahrál finále Stanely Cupu v dresu Phidelphie proti Chicagu Blackhawks. Chicago vyhrálo 4:2 na zápasy.

- v KHL odehrál 257 zápasů za HK Dinamo Minsk.

- Českou extraligu hrál v HC Oceláři Třinec 4 sezóny a získal dva mistrovské tituly (2011 a 2019) a jedno stříbro (2018).